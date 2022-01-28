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Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч покинул Турцию с женой и тремя детьми

Звезда Великолепного века Халит Эргенч покинул Турцию с женой и тремя детьми

 

Звезда культового сериала "Великолепный век" Халит Эргенч с женой-актриской Бергюзар Корель и тремя детьми покинули Турцию. Сообщается, что пара приобрела жилье в Лондоне и решила навсегда поселиться там.

Об этом пишет издание Сumhuriyet, ссылаясь на слова звезды. Отметим, что влюбленные уже несколько дней публикуют фотографии из столицы Англии.

Халит Эргенч с женой-актриской Бергюзар Корель покинули Турцию

Согласно опубликованной информации, решение о переезде супруги приняли после рождения третьего ребенка. Теперь пара с 12-летним Али, 2-летним Ханом и новорожденной Лейлой поселятся в собственном доме в Лондоне.

 

Решение о переезде супруги приняли после рождения третьего ребенка

Сообщается, что родители уже успели записать старшего сына в одну из местных школ и не намерены возвращаться на родину до конца пандемии.

Об этом также свидетельствует информация, что после съемок кинопроекта "Вавилон" актеры отказались от всех предложенных ролей, аргументируя решение желанием провести время с семьей.

Также отмечается, что в Турцию Халит Эргенч и Бергюзар Корель в будущем все же будут приезжать, чтобы продолжить работу в кинематографе.

Кратко о звездах:

Халит Эргенч – турецкий актер. Наиболее известен благодаря главной роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Работал оператором и маркетологом. Одно время он был вокалистом и танцором, выступая вместе с певицей Айше Пеккан.

Бергюзар Корель – турецкая актриса кино и телевидения. В 2006 году Бергюзар познакомилась с Халитом Эргенчем, вместе с которым играла в сериале "1001 ночь". Совместная работа сблизила актеров, и у них начался с роман. В результате Халит Эргенч расстался с женой и 7 августа 2009 года женился на Бергюзаре.

Источник: news.obozrevatel.com/

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Темы: кино

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