Звезда "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет

Известная голливудская актриса Оливия де Хэвилленд, которая получила популярность в 1930-х и 1940-х годах, умерла в возрасте 104 лет. Об єтом сообщает СNN со ссылкой на представителя знаменитости Лизу Голдберг.

Стало известно, что из жизни звезда ушла 26 июля в своем доме в Париже, где жила более 60 лет. Причиной смерти стали естественные причины.

Оливия де Хэвилленд © gettyimages

Напомним, большую известность Оливии принесла роль Мелани Гамильтон-Уилкс в культовом фильме "Унесенные ветром" (1939), который стал самым кассовым за всю историю кинематографа.

Стоит отметить Хэвилленд является обладательницей двух "Оскаров". В частности премию вручили актрисе за роль в кинокартине "Каждому свое" и за роль в фильме "Наследница".

Оливия де Хэвилленд © gettyimages

Источник: glamurchik.tochka.net/

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