Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:13
Просмотров: 120

Звезда "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет

Звезда Унесенных ветром умерла в возрасте 104 лет

Известная голливудская актриса Оливия де Хэвилленд, которая получила популярность в 1930-х и 1940-х годах, умерла в возрасте 104 лет. Об єтом сообщает СNN со ссылкой на представителя знаменитости Лизу Голдберг.

Стало известно, что из жизни звезда ушла 26 июля в своем доме в Париже, где жила более 60 лет. Причиной смерти стали естественные причины.

Оливия де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд © gettyimages

Напомним, большую известность Оливии принесла роль Мелани Гамильтон-Уилкс в культовом фильме "Унесенные ветром" (1939), который стал самым кассовым за всю историю кинематографа. 

Стоит отметить Хэвилленд является обладательницей двух "Оскаров". В частности премию вручили актрисе за роль в кинокартине "Каждому свое" и за роль в фильме "Наследница".

Оливия де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд © gettyimages

Источник: glamurchik.tochka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

"Мерзкая роль"! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры
20.07.2020 09:43    257
Как выглядят и живут сегодня главные красавчики прошлых лет (ФОТО)
20.07.2020 00:23    806
7 добрых картин для киновечеринки
14.07.2020 14:46    242
10 чувственных фильмов и сериалов, которые дадут фору любому кино для взрослых
13.07.2020 00:17    691
Заверните всех! Самые сексуальные британские актеры, покорившие Голливуд
10.07.2020 00:47    359
Все по-настоящему: 7 фильмов, где у актеров действительно был секс
10.07.2020 00:20    1397
"Сватов" пересняли без Валюхи, Митяя и Добронравова, результат неожиданный: "Вместо них..."
06.07.2020 01:35    1330
Сериалы июня, на которые не жалко потратить время
01.07.2020 16:20    321
Netflix удалит "черные" сцены сразу с нескольких сериалов
30.06.2020 09:22    226
Netflix возобновит прерванные в марте съемки второго сезона «Ведьмака» уже в августе, премьера ожидается в 2021 году
25.06.2020 09:34    161
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 