Звездные могилы: как выглядят места захоронения Фриске, Началовой, Ланового и других

Жанна Фриске

За последние несколько лет из жизни ушло много знаменитых людей. Но даже после смерти у поклонников остается их творчество как память. Многие до сих пор слушают песни Жанны Фриске, и пересматривают фильмы с Владиславом Галкиным. А местом, где поклонники могут почтить память ушедших являются их могилы.

Жанна Фриске умерла после тяжелой онкологической болезни в 2015 году. Похоронили Фриске на Николо-Архангельском кладбище. На могиле певицы установлена бронзовая скульптура в полный рост. Место захоронения певицы украшено мрамором и гранитом.

Могила Жанны Фриске

Юлия Началова

Юлия Началова умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Знаменитость похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. На могиле установлена черная гранитная плита с ее портретом. и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. Место захоронения всегда уставлено цветами.

Могила Началовой

Владислав Галкин

Актер Владислав Галкин умер в 2010 году в возрасте 38 лет. Артиста нашли мертвым в собственной квартире. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца, но родные Галкина уверены, что его убили. Актер похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Место захоронения Галкина — едва ли не самое заметное на кладбище благодаря двум крупным скульптурам, изображающим актера с театральной маской в руке и его героя Гекльберри Финна из фильма про приключения Тома Сойера. Кроме того, за территорией тщательно ухаживают — там чисто, а в вазах всегда много свежих цветов.

Могила Владислава Галкина

Василий Лановой

28 января 2021 года скончался актер Василий Лановой на 88 году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в гробу со стеклянной крышкой. Сейчас на его могиле стоит деревянный крест, а место захоронения заставлено цветами. Обычно только через год после похорон родные меняют деревянный крест на памятник.

Могила Ланового

Источник: 1 Минута