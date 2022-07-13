Звезды, которые простили измену. И не один раз: Горбачева, Варум, Бабкина и другие

Измена Юрия Никитина - жена Ольга Горбачева

Простить или уйти – выбор каждого, кто столкнулся с изменой. Бывает, звезды преодолевают боль предательства и находят в себе силы простить изменника.

Продюсер Юрий Никитин и его красивая жена Ольга Горбачева

Певица и телеведущая Ольга Горбачева, известная также под сценическим именем «Арктика», смогла с пониманием отнестись к непростой ситуации в семье с продюсером Юрием Никитиным. После измены мужа и развода с ним, она изменилась сама и сохранила с отцом своей дочери хорошие отношения. Через два года бывший муж сделал Ольге повторное предложение руки и сердца. Они поженились второй раз, счастливы в семейной жизни и воспитывают уже двух детей.

Измена Сергея Бабкина - жена Снежана Бабкина

Семья Бабкиных сейчас, как и все украинцы, переживает сложный период

Узнав об измене своего мужа, украинского певца и артиста Сергея Бабкина, его жена артистка Снежана Бабкина решительно собралась от него уйти. Сергей вымаливал прощения у жены в слезах и на коленях. Снежана осталась, но еще очень долгое время проходила путь от обиды и разочарования до принятия и прощения – об этом женщина написала в своем Instagram.

Измена Леонида Агутина - жена Анджелика Варум

Ходят слухи, что Агутин изменял Варум часто, но она все терпела - "Терпунья"

Измена музыканта и певца Леонида Агутина его жене Анжелике Варум была растиражирована в интернете фотографиями изменника, страстно целующимся с неизвестной брюнеткой. Обиженная Анжелика ушла, хлопнув дверью. Но осознавший свою ошибку супруг вымолил прощение и через три дня пара воссоединилась. То, что певица простила мужа, она объяснила тем, что очень любит свою семью и не позволит ее разрушить ни темпераменту мужа, ни своему самолюбию.

Измена Тарзана - жена Наташа Королева

Тарзан и Наташа Королева - некоторые считают их красивой парой

Певица Наташа Королева легко простила измену супругу, которая получила огласку после кражи драгоценностей из их дома. Муж певицы Сергей Глушко, известный как стриптизёр Тарзан, публично признался в измене. Правда вину за адюльтер он возложил на коварную любовницу. Окружение певицы предположило, что измена стриптизёра не была неожиданностью для его жены.

Измена Евгения Жарикова - жена Наталья Гвоздикова

Пара Жариковых

Популярные актеры Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков прожили в браке почти 40 лет и считались образцовой парой. Но оказалось, что у Евгения была еще вторая семья, в которой подрастало двое детей. Несмотря на то, что муж несколько лет жил на две семьи, Наталья простила его и прожила в браке с ним до самой его смерти.

Измены мировых звезд:

Случаются измены и в семьях мировых знаменитостей. Звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс простила роман на стороне своему звездному супругу голливудскому актеру Майклу Дугласу. Британская певица, танцовщица и модель Виктория Бэкхем простила за измену своего мужа, звездного футболиста Дэвида Бэкхема. Голливудская актриса Сара Джессика Паркер простила своему мужу актеру Мэтью Бродерику интрижку с официанткой. Американская певица Бейонсе все-таки решила сохранить семью после публичного признания в измене ее мужа и продюсера Джей-Зи. Этот ряд звездных измен и прощений можно продолжить. Но главное то, что многие пострадавшие от измен своих половинок звезды дают своей любви второй шанс, возвращают доверие в отношения и продолжают жить счастливо.

Источник: 1 Минута