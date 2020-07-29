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Звезду «Ривердейла» бросил муж сразу после новости о беременности

Звезду «Ривердейла» бросил муж сразу после новости о беременности

Бейсболист Майкл Копек и актриса сериала «Ривердейл» Ванесса Морган разводятся, сообщает TMZ. Отмечается, что Майкл подал заявление еще в июне. Почему он это сделал и что указал в качестве причины развода, пока неизвестно.

Ванесса и Майкл поженились в начале года в Майами, и на прошлой неделе Морган объявила, что ждет ребенка. Она опубликовала видео, в котором взрывает хлопушку с цветным наполнителем, чтобы узнать пол ребенка. Примечательно, что Копека в том видео не было.

Ванесса решила не интриговать поклонников и сразу рассказала им о беременности и раскрыла пол будущего ребенка.

Важные новости: в январе появится на свет мой сынок. Этот малыш уже подарил мне столько счастья, не могу дождаться, когда увижу его. Мне посчастливилось расти на публике, начав свою актерскую карьеру в возрасте шести лет. И хоть для меня это было хорошо, своего сына я хочу растить вне общественного внимания, пока он не попросит меня об обратном.

Малыш, ты уже излучаешь свет, и он согревает мой животик. Спасибо за благословение, боже. Я очень счастлива. Каждый свой день я посвящу тому, чтобы стать лучшей матерью, насколько смогу,

— поделилась актриса в микроблоге.


Источник:  Новости Ю

 

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Темы: кино

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