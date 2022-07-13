Звезды с проблемной кожей: Камерон Диас, Наоми Кэмпбелл и другие

И что идеально гладкая кожа лица, выставленного на всеобщее обозрение, зачастую является результатом профессионально нанесенных тональных средств или продуктом фотошопа.

Публичные люди тоже имеют право быть неидеальными. И в последнее время прославленные артисты все чаще и чаще заявляют о проблемах со своей кожей, причем далеко уже не в переходном возрасте. Особенно много неприятностей доставляют им прыщи и акне.

Кожа Камерон Диас

Жирная кожа лица американской актрисы и модели Камерон Диас с юношеских лет доставляет ей немало проблем расширенными порами и периодическими высыпаниями. С дерматологическими проблемами звезда борется с помощью здорового образа жизни, и об этом она рассказала в своей книге.

Кожа Наоми Кэмпбелл

Мелкие высыпания на коже частенько мучают «Черную пантеру» - супермодель Наоми Кэмпбелл. Царица подиума маскирует их приличным слоем тонального крема.

Кожа Сальмы Хаек

Всю жизнь борется с высыпаниями на коже Сальма Хаек. Она выступает против радикальных мер борьбы с акне типа кислотного пилинга. Самая успешная латиноамериканская актриса Голливуда для ухода за проблемной кожей создала свою линию косметики.

Кожа Кэти Пэрри

Американская певица и композитор Кэти Пэрри признается, что частенько комплексует из-за прыщиков и появляется на публике только хорошенько замаскировав свои проблемы.

Кожа Кендал Дженнер

А вот американская супермодель Кендал Дженнер не стесняется появляться перед камерами в период обострения акне, что придает уверенности и ее поклонникам с подобными проблемами.

Кожа Бритни Спирс

Периодически появляется акне на лице у американской поп-певицы, актрисы и танцовщицы Бритни Спирс. Актриса признается, что проблемы с кожей у нее возникают после злоупотребления фастфудом и сладкой газировкой. Борется с проблемой Бритни радикально – делает лазерную шлифовку.э

Кожа Киры Найтли

Британская актриса Кира Найтли во всеуслышание заявила, что у нее «ужасно плохая кожа». Звезда «Пиратов Карибского моря» старательно маскирует свои высыпания косметикой перед появлениями на публике.

Кожа Рианны

Проблема акне доставляет немало хлопот Рианне, одной из самых высокооплачиваемых певиц. Обладательница восьми музыкальных премий «Грэмми», по слухам, потратила уже немалую сумму на косметологов, но успеха не добилась. В период обострения высыпаний певица красит губы яркой помадой, чтобы отвлечь внимание от неидеальной кожи.

Зарубежным звездным красавицам проблемы с кожей доставляют немало огорчений, но они откровенно говорят об этом. Правда, существует мнение, что рассказ о своих дерматологических проблемах является просто способом саморекламы. Как бы там ни было, но на просторах интернета не удалось обнаружить таких признаний отечественных звездных красавиц. Это может говорить о том, что наши звезды не имеют подобных проблем или же просто не решаются о них говорить.

Источник: 1 Минута