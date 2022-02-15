Звезду сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику

Валерий Николаев оказался в центре скандала. Недавно российского актера задержали за вождения автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает kp.ru, у Валерия Николаева в камере произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана.

После ужина молодой человек облил Николаева кипятком. Актер заявил, что получил ожоги лица, груди и рук. Всего было поражено около 40% поверхности тела. После ссоры актера перевели в другую камеру, где у него снова возник конфликт с другими задержанными.

При этом Telegram-канал 112 сообщает, что актера госпитализировали в психиатрическую клинику – у него диагностировали биполярное расстройство. Также отмечается, что медики повреждений на теле Николаева не обнаружили.

К слову, Валерий Николаев не впервые оказывается в центре скандала. Несколько лет назад российский актер тал участником ДТП, в котором сбил женщину и скрывался от полиции.

Источник: www.segodnya.ua

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