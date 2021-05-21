Звезды сериала «Друзья» снялись для издания People

В честь долгожданного воссоединения герои сериала снялись для издания People.

Недавно в Сети появились первые кадры долгожданного спецвыпуске культового сериала «Друзья» от HBO Max.

А пока, чтобы отпраздновать долгожданное воссоединение одного из самых любимых шоу в истории телевидения, актерский состав «Друзей» — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер снялись вместе в фотосессии.

Звезды ситкома украсили обложку и страницы издания People.

На возвращение «Друзей» ждал чуть ли не весь мир, поэтому кроме фото, звезды фильма дали откровенное интервью, в котором рассказали о своем воссоединении в спецвыпуске и о том, кем они будут там друг для друга.

«Интересно, что когда мы собрались вместе, у нас не было впечатления, что прошло так много времени. Мы продолжили с того места, где остановились», — отметил в интервью Леблан.

Звезды признались, что были рады вернуться вместе на съемочную площадку и отметили, что были удивлены максимально воспроизведенными декорациями мест, которые они не посещали в течение 17 лет, в том числе холостяцкую квартиру Джои и Чендлера, квартиру Моники и Рэйчел, даже оранжевый диван вернулся в кадр.

«Меня заполонили 10 лет незаменимых воспоминаний», — отметила Кортни Кокс в интервью изданию.

Интересно, что когда шесть звезд «Друзей» впервые встретились вместе в студии, их начальное общее мнение было, как все пережить.

«О, Боже, как мы собираемся пройти через это живыми, сдерживая слезы?», — отметила Дженнифер Энистон.

Кроме того, в Сети появился официальный трейлер спецвыпуска. В видео звезды делятся своими воспоминаниями о работе над ситкомом, вспоминают кастинг и воспроизводят культовые сцены из сериала. В частности, они читают часть сценария «Эпизода с медузой» и играют в викторину, когда Чендлер и Джои выиграли квартиру Моники и Рейчел.

Отмечается, что в новом эпизоде актеры будут вспоминать самые интересные моменты из съемок сериала. Также, в специальном выпуске появится немало именитых звезд, в частности, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Делевинь, Леди Гага, Харингтон и Риз Уизерспун.

Напомним, съемки спецвыпуске «Друзей» компания HBO Max завершила 13 апреля. Работу несколько раз откладывали из-за пандемии.

Съемки нового эпизода сериала состоялись в студии Warner Bros, где снимали оригинальное шоу. Впрочем, этот выпуск не будет продолжением сериала, а актеры предстанут в нем в роли самих себя.



Источник: Новости Ю

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»