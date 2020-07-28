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Звонили и угрожали: MARUV рассказала шокирующую историю о угрозах хакера

Звонили и угрожали: MARUV рассказала шокирующую историю о угрозах хакера

Maruv поделилась шокирующей историей, в которой поведала о своих проблемах. Оказывается, страницу певицы взломали и требуют выкуп. Об этом звезда рассказала в соцсети Instagram.

«Всем привет. Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте — ее взломали. Только что мне звонили, угрожали и требовали «лавешку», чтобы не взломать «инсту», — прокомментировала Maruv.

На данный момент никаких заметных последствий взлома аккаунта Maruv замечено не было. Возможно, аферисты просто хотели запугать Анну Корсун с целью выманить денежные средства.

Исполнительница посчитала подобную ситуацию странной и отметила: «Вот раньше просили выкуп за человека, за собаку, за машину, а сейчас — за Инстаграм. Очень интересненько получается».

До этого Maruv опубликовала в соцсети откровенные снимки со съемок, на которые неоднозначно отреагировали пользователи. «Monica Bellucci style. Do I look like her?» — подписала артистка.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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