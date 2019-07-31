Зубастое пополнение: в Харьковском зоопарке вылупились крокодилы

Пока эти маленькие крокодильчики не вызывают такого ужаса как их мощные родители - пара нильских крокодилов Сеня и Джемма. В длину, по словам Жанны Сивухи, малыши сейчас не больше 25 сантиметров, впрочем, со временем они превратятся в настоящих хищников - длиной 5-6 метров. Взрослые особи этого вида способны преодолеть таких сильных противников как носорог, жираф, буйвол или даже преодолеть царя зверей - льва. Сейчас же маленькие рептилии только набираются сил, для этого их кормят только насекомыми в основном сверчками и кузнечиками. А вот получить такое потомство в зоопарке от крокодилов признается пресс-секретарь не так и просто.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

В природе эти рептилии выходят из воды на сушу делают гнезда и откладывают яйца, но в зоопарке они очень часто сбрасывают свою кладку в воду и яйца погибают. По этому чтобы получить потомство яйца сразу же забрали и поместили в инкубатор .

Период инкубации продолжался более семидесяти дней - это уже говорят в зоопарке второй случай успешного вылупления яиц нильского крокодила в стенах зверинца. Получить столь желанное потомство уже удалось несколько лет назад. В 2016 году у этой же пары родилось двое детенышей.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Яйца нильских крокодилов достаточно плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше и ка только "пора" крокодильчики прогрызают в скорлупе отверстие и выбираются из своих домиков. Интересен тот факт, что у них пуповина широкой ленты то есть остается такая трещинка там, где была пуповина в яйце. А потом она зарастает.

Родители малышей в зоопарк попали от любителей держать экзотических животных, в скажем так, не пригодных для хищников условиях. О таком проживания у Сени на память осталась существенная деформация челюсти. Ведь в аквариуме, в котором держали самца, со временем места для крокодила совсем стало мало, и бедняга рос, упираясь носом в стекло.

Агентство Телевидения Новости