15 фактов обо всем на свете, которые перепишут вашу картину мира

Помните песню «Веселых ребят», которые воспевали то, как прекрасен этот мир, и советовали посмотреть на все это великолепие? Эти слова не потеряют актуальности, пожалуй, никогда, ведь мы постоянно узнаем о нашем мире что-то новое.

AdMe.ru по-настоящему радуется, когда находит факты, которыми хочется поделиться.

Прямо сейчас на планете живет 10 квинтиллионов насекомых (в этой цифре 19 нулей после единицы)

Около 80 % всех живых существ на планете — это насекомые. По разным данным, жуков, бабочек, москитов и других около 1 млн видов на планете. Ученые подсчитали, что в каждый момент времени на Земле ползает, карабкается и летает примерно 10 000 000 000 000 000 000 насекомых.

Черно-белые сны у тех, кто смотрел черно-белое телевидение

Ученые задались вопросом, от чего зависит, цветные или нет мы видим сны. Исследование показало, что те люди, которые до появления цветных мониторов смотрели черно-белую картинку на экране, чаще видят монохромные сны.

Самое длинное название на карте мира состоит из 85 букв

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Так назван не слишком большой холм в Новой Зеландии. Имя холма — самое длинное официально признанное географическое название.

А перевод этого слова примерно такой: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».

Тесты на беременность были еще в Древнем Египте. И они работали

Еще 3 500 лет назад женщины хотели знать, беременны ли они. Согласно тексту на папирусе, который датируется 1400 г. до н. э., тесты на беременность были еще в Древнем Египте. Женщины для них использовали зерна пшеницы и ячменя. Нужно было помочиться на них, и если хоть один вид зерен прорастал, то это означало, что скоро женщина, вероятно, станет мамой.

Если ячмень прорастал быстрее, то египтянка ожидала мальчика, если пшеница, то девочку. Было даже проведено исследование в 1963 году, которое показало, что этот тест на беременность точен в 70 % случаев, а вот способ определения пола не показал таких же внушительных результатов. Ученые предполагают, что этот старинный тест работал хорошо, потому что повышенный уровень эстрогена в моче женщины мог способствовать росту семян.

Гусеницы превращаются в «суп», прежде чем стать бабочками

Еще в детстве нам рассказывали, что гусеница делает кокон и в нем превращается в прекрасную бабочку. Но мало кому говорили, что на самом деле происходит внутри кокона. Если отойти от биологической детальности, то, грубо говоря, гусеница в коконе переваривает сама себя и превращается в месиво, в котором позже формируются крылья, глаза, усики и другие органы бабочки.

Существует самолет, размах крыльев которого больше футбольного поля

Гигантский Stratolaunch — самый большой самолет в мире с размахом крыльев 385 футов. Это около 118 метров, что длиннее футбольного поля. У самолета 2 фюзеляжа, 6 двигателей и скорость всего около 300 км/ч. Более привычные для нас самолеты развивают скорость около 900 км/ч.

Космос пахнет дизелем и барбекю

У космоса есть запах, и он пахнет смесью горячего металла, дизельного дыма и барбекю. Это запах химических соединений от умирающих звезд. По словам Луи Алламандолы, основателя и директора Лаборатории астрофизики и астрохимии в Исследовательском центре Эймса NASA, пахучие молекулы распространяются по всей Вселенной и остаются там навсегда.

Шепот вреден для голоса

Когда болит горло, может возникнуть мысль, что шепот — отличное решение, чтобы лишний раз не перенапрягать и так больное горло. Но это не так. В исследовании 2006 года с помощью специального оборудования изучили связки пациентов, которые считали от 1 до 10 обычным голосом и шепотом. Исследователи обнаружили, что 69 % испытуемых больше напрягали голосовые связки, когда шептали.

Вороны могут подражать речи

«Маленькая ворона упала в мою трубу, и на данный момент мы лучшие друзья».

Попугаи имеют репутацию самых болтливых птиц в животном мире, но вороны в любой момент могут забрать это звание себе. В неволе животных можно научить подражать человеческой речи, например сказать «привет» или кашлять так же, как человек.

Запах свежескошенной травы — это сигнал SOS

Запах свежескошенной травы для многих людей приятен. Он может ассоциироваться с летом в деревне, прогулкой за городом. Оказывается, такой запах — это химическое соединение, выделяемое растениями, когда те в беде. Они испускают аналогичный запах при нападении гусениц или других хищных насекомых. Плюс еще одно исследование говорит о том, что такой аромат также вызывает на помощь полезных насекомых.

Камни могут быть солнечными батареями

Оказывается, солнечные батареи существуют в природе. В 2019 году Анхуай Лу из Пекинского университета обнаружил электрические токи на поверхности некоторых пустынных пород, которые имеют тонкое покрытие из железа и марганца. Исследование показало, что есть взаимосвязь света и энергии: чем меньше света, тем меньше тока. Один из путей применения этого открытия — возможность усовершенствования существующих солнечных батарей.

Христофор Колумб был уверен, что видел русалок

Христофор Колумб в своем путешествии 1493 года мельком увидел трех «русалок» с носа своего корабля, написав в своем дневнике: «…совершенно отчетливо видел трех русалок, которые выросли из моря; но они не так красивы, как о них говорят, потому что их лица имели некоторые мужские черты». Скорее всего, он просто заметил ламантинов в воде.

Все люди на земле поместятся в яблоко, если в наших атомах убрать пустоты

Все вокруг нас состоит из атомов, как и мы сами. Интересно то, что более 99,9 % каждого атома — это пустое пространство вокруг электронов. Поэтому если удалить все пустое пространство из атомов, то все люди на планете легко могут поместиться в одно яблоко.

Кисло-сладкий соус в Burger King делают из кетчупа и ананасов

Популярный и многими любимый кисло-сладкий соус имеет десятки вариаций приготовления. Но часто такой соус делают просто из кетчупа и ананасов.

Великая Китайская стена построена из раствора, в который добавляли рисовую кашу

Чтобы сделать Великую Китайскую стену прочной, строители добавляли в раствор свою еду. Липкий рисовый раствор — залог долговечности стены. Около 600 лет назад строители готовили раствор из вареного риса и гашеной извести. Им скрепляли строительные блоки. При этом рабочие один и тот же рис сыпали в раствор и себе в тарелку на обед.

Источник: Новости Ю

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