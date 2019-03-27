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24-та антарктична експедиція стане першою повністю одягненою в українську продукцію

24-та антарктична експедиція стане першою повністю одягненою в українську продукцію

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що 24-та антарктична експедиція стане першою, яка повністю одягнена в продукцію українського виробництва, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

“24-та експедиція стане першою експедицією, яка повністю від лиж до окулярів, із ніг до голови, одягнена в українську продукцію. Це переважно експериментальні зразки, але це хороший приклад партнерства науки і бізнесу для прогресу нашої країни. Ми сподіваємося, що це стане доброю традицією”, – повідомила вона на урочистій церемонії відправлення на антарктичну станцію “Академік Вернадський” 24-ї Української антарктичної експедиції.

Міністр наголосила, що останнім часом уряд почав виділяти кошти на розвиток і модернізацію станції.

Україна вперше за 22 роки модернізує антарктичну станцію «Академік Вернадський»

Наприкінці березня 2019 року на станцію “Академік Вернадський” відправиться 24-та Українська антарктична експедиція (УАЕ). До неї входять 12 учасників: 10 чоловіків і дві жінки. Склад команди – семеро наукових, троє інженерно-технічних працівників, лікар і кухар.

Источник: myrotvorets.news

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Темы: Украина

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