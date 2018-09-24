26-27 сентября в Украине ожидаются заморозки

По данным Укргидрометцентра, 24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами - с грозами.

Ветер усилится до 15-22 м / с, а в западных областях порывы ветра могут достигать 25-28 м / с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации синоптиков, 25 сентября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.

Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, а 27 сентября - в центральных, восточных и южных областях страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °;

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