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26-27 сентября в Украине ожидаются заморозки
По данным Укргидрометцентра, 24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами - с грозами.
Ветер усилится до 15-22 м / с, а в западных областях порывы ветра могут достигать 25-28 м / с.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По информации синоптиков, 25 сентября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.
Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, а 27 сентября - в центральных, восточных и южных областях страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °;
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