Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:57
Просмотров: 197

26-27 сентября в Украине ожидаются заморозки

26-27 сентября в Украине ожидаются заморозки

По данным Укргидрометцентра, 24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами - с грозами.

Ветер усилится до 15-22 м / с, а в западных областях порывы ветра могут достигать 25-28 м / с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации синоптиков, 25 сентября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.

Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, а 27 сентября - в центральных, восточных и южных областях страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °;

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

Укргидрометцентр предупреждает о порывах ветра в Харьковской области
Сегодня 10:24    220
Погода в Харькове подробно
Сегодня 06:15    217
Погода в Харькове подробно
23.09.2018 06:16    447
Погода в Харькове подробно
22.09.2018 06:17    495
Погода "подмочит" харьковчанам выходные
21.09.2018 14:57    294
Погода в Харькове подробно
21.09.2018 06:15    284
Погода в Харькове подробно
20.09.2018 06:15    248
Погода в Харькове подробно
19.09.2018 06:15    207
Середина недели окажется солнечной в Харькове
18.09.2018 19:43    199
Погода в Харькове подробно
18.09.2018 06:15    237
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 