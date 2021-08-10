54% работников в мире заявляют о переутомлении от работы и выгорании — исследование

Среди главных причин, влияющих на уровень стресса, сочетание работы с домашним обучением и уходом за детьми, периодическое состояние изоляции и одиночества

Более половины (54%) работающих людей в мире заявляют о выгорании и переутомлении от работы. Таковы результаты свежего исследования Microsoft Work Trend Index, в котором приняли участие более 30 тысяч специалистов со всего мира, а также были учтены данные Microsoft 365 и LinkedIn.

Как выяснилось, за последние полтора года множество работников столкнулись со стрессом, вызванным глобальной пандемией коронавируса и ее последствиями.

Ведь с того момента, как отдаленные и гибридные формы работы стали повседневной нормой, у большинства наемных сотрудников во много раз выросло количество онлайн-встреч, объем электронной переписки и обмена сообщениями с помощью мессенджеров или внутренних корпоративных чатов.

Среди главных причин, влияющих на уровень стресса, респонденты называют такие факторы: заботу о своем благополучии и благополучии близких, сочетание работы с домашним обучением и уходом за детьми, периодическое состояние изоляции и одиночества.

При этом почти половина персонала (41%) задумываются о серьезных карьерных изменениях в течение следующего года из-за выгорания на текущем рабочем месте.

"Такие сотрудники планируют или искать новое рабочее место, где более лояльный подход к организации времени, или пересматривают свой подход к рабочим процессам, чтобы быть эффективными, или же опасаются, что из-за загрузки могут потерять рабочее место", — пояснили Delo.ua в Microsoft.

В то же время большинство (61%) старших менеджеров и руководителей различных уровней утверждают, что не испытывают профессионального выгорания.

Аналитики объясняют это тем, что у старшего персонала более расширенные возможности в рамках личной профессиональной поддержки и большее количество дней отпуска по сравнению с сотрудниками низших рангов.

Источник: delo.ua

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