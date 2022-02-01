690 классов в харьковских школах переведены на «дистанционку»

Школы в городе Харькове сегодня, 1 февраля, посещает 81% школьников. Об этом на рабочем совещании в горсовете сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По данным чиновников, в целом это немного ниже обычного показателя в это время года. Всего болеют 240 работников образования и 830 школьников. В связи с этим 690 классов были переведены на дистанционное обучение. Директор департамента также сообщила, что в городе болеют 50 детей из 46 тыс. дошкольников.

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