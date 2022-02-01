Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 139

690 классов в харьковских школах переведены на «дистанционку»

690 классов в харьковских школах переведены на «дистанционку»

Школы в городе Харькове сегодня, 1 февраля, посещает 81% школьников. Об этом на рабочем совещании в горсовете сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По данным чиновников, в целом это немного ниже обычного показателя в это время года. Всего болеют 240 работников образования и 830 школьников. В связи с этим 690 классов были переведены на дистанционное обучение. Директор департамента также сообщила, что в городе болеют 50 детей из 46 тыс. дошкольников.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 