Наука
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22.05.2023 16:05
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7 червня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту на Харківщині

7 червня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту на Харківщині

У регіоні основна сесія НМТ триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.

Про організацію та проведення національного мультипредметного тесту в регіоні під час брифінгу 22 травня розповів директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.

«Порівняно з минулим роком маємо позитивну динаміку. Так, для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту зареєструвалися 11 992 особи. Це на 75,7 % більше, ніж у 2022 році», – сказав Олексій Литвинов.

Він наголосив, що наразі підготовка до національного мультипредметного тесту на Харківщині йде за графіком. В області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів на базі закладів освіти у 9 населених пунктах.

«Під час повітряної тривоги НМТ перериватиметься, а учасники та працівники тимчасових екзаменаційних центрів повинні будуть перейти до укриттів. Ми вже перевіряли системи тестування і вони дозволяють розпочати завдання з того місця, на якому учасник зупинився», – зазначив Олексій Литвинов.


Агентство Телевидения Новости

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