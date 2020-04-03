80 науковців світу закликали владу України зберегти фінансування культурних і наукових інституцій

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль після критики на адресу уряду заявив, що у зміненому бюджеті будуть збережені видатки на культуру та освіту

Понад 80 науковців з усього світу, які досліджують Україну, підписали відкритого листа Американської асоціації українознавчих студій на захист українських культурних і наукових інституцій, яким загрожує скорочення фінансування у той час, як уряд формує стабілізаційний фонд для протидії епідемії коронавірусу.

«Ми – фахівці з різних дисциплін, що охоплюють від політики, енергетики й економіки до медій, літератури й історії України, тож глибоко розуміємо складну ситуацію, в якій Україна опинилася внаслідок поширення коронавірусу і стрімкого економічного спаду, спричиненого пандемією. Проте ми звертаємося до вас із проханням переглянути запропоновані скорочення бюджету, оскільки вони непропорційно вдарять по культурних та наукових інституціях і призведуть до колапсу їхньої діяльності в Україні та за кордоном, що матиме нищівні наслідки для здатності України захистити себе від багатьох глобальних загроз, з якими вона зіткнулася сьогодні», – йдеться в листі.

Документ підписали представники провідних університетів і наукових центрів Північної Америки, Великої Британії, Австралії, Польщі, Угорщини.

«Як експерти, які присвятили своє життя вивченню України та Східної Европи, ми гостро наголошуємо на тому, що культура, освіта, мистецтво і наука є ключем до міжнародного визнання суверенності будь-якої держави. Вони захищають країну проти зовнішньої агресії та мобілізують міжнародну підтримку в момент необхідності так само ефективно, як армія захищає її на полі бою», – йдеться у зверненні.

Підписанти листа закликали президента Володимира Зеленського і представників уряду України «змінити рішення про непропорційне зменшення бюджету культурних інституцій і почати роботу з їхніми керівниками над тим, щоб визначити розумні зменшення, які дадуть змогу зберегти якнайбільшу кількість ключових проєктів».

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зміненому бюджеті будуть збережені видатки на культуру та освіту. Він сказав про це після критики на адресу уряду, який у першому оприлюдненому цього тижня проєкті змін до бюджету планувало позбавити фінансування низку інституцій у сфері культури через карантин: Держкіно – на 750 мільйонів гривень, Український культурний фонд – на 500 мільйонів гривень, Інститут книги – на 150 мільйонів гривень, напрямок туризму – 240 мільйонів гривень.

Источник: radiosvoboda.org

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