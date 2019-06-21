Абитуриенты Харьковщины получили максимальные баллы ВНО по математике, биологии и языкам

Всего в Харьковской области 15 абитуриентов получили максимальные результаты ВНО - 200 баллов. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, пишет "Слободской край".

По словам Сидоренко, по украинскому языку и литературе 16% участников тестирования не преодолели порог "сдал/не сдал", который составляет в этом году 23 балла. Самый высокий результат - 200 баллов - имеют три участника из области, выпускники Харьковского УВК № 8 и Чугуевского УВК № 5.

По математике порог в 11 баллов не преодолели 18% участников оценивания. Самый высокий результат по этому предмету имеют семь участников. Это выпускники Харьковского университетского лицея, Харьковского УВК № 45, физико-математического лицея № 27 (три результата по 200 баллов), областной специализированной школы-интерната "Одаренность". В числе 13 абитуриентов по Украине, которые получили 200 баллов по математике, семеро - харьковчане. По физике порог в 11 баллов не преодолели 15% абитуриентов. Ни один участник по Харьковской области не получил наивысший результат. По иностранным языкам порог в 19 баллов не прошли 13% участников ВНО, высший балл получил один абитуриент - выпускник Купянской гимназии № 3. По биологии порог в 23 балла не преодолели 9%. Четыре максимальных результата получили выпускники харьковских школ. В этом году в Харьковской области ВНО сдавали 22 тыс. абитуриентов.

Источник: xk5.com.ua

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