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Акції Facebook впали на 24% — акціонери пропонують звільнити Марка Цукерберга

Акції Facebook впали на 24% — акціонери пропонують звільнити Марка Цукерберга

Вартість цінних паперів Facebook вчора після закриття торгів на біржі в США знизилась на 24%. В перерахунку, це означає, що акціонери Facebook втратили близько 150 мільярдів доларів.

До цього компанія демонструвала неабиякі успіхи: ціна її акцій за 2018 рік зросла на 23%. В останньому квартальному звіті Facebook повідомляється про зростання виручки на 42% до суми в 13,2 мільярда доларів. При цьому аналітики очікували, що квартальна виручка становитиме 13,3 мільярда.  

Bloomberg показав на графіку, наскільки різким було падіння акцій Facebook:  

 Акції Facebook впали на 24% — акціонери пропонують звільнити Марка Цукерберга

За даними Business Insider акціонери компанії висунули пропозицію звільнити Марка Цукерберга з посади голови ради директорів Facebook. Її написала компанія Trillium Asset Management, яка володіє цінними паперами компанії на 11 мільйонів доларів. Якщо її підтримає більшість акціонерів, тоді рада директорів призначить іншого, незалежного голову. Зараз головою ради директорів та генеральним директором Facebook є Марк Цукерберг.

В минулому році акціонери вже пропонували звільнити Цукерберга й навіть зібрали 51% голосів незалежних інвесторів на підтримку. Тим не менше, рада директорів відкинула пропозицію.

Соцмережа Facebook в 2018 році опинилася в центрі одразу кількох скандалів, пов’язаних із витоком особистих даних користувачів стороннім компаніям та використанням мережі для впливу на перебіг президентських виборів у США.  При цьому більшість американців продовжили користуватися соцмережею так само, як і раніше. 

Источник: http://ms.detector.media

Новости портала «Весь Харьков»

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