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Amazon представил умные продуктовые тележки

Amazon представил умные продуктовые тележки

Компания Amazon представила уникальные продуктовые тележки, благодаря которым не нужны ни продавцы, ни кассиры. Новые тележки самостоятельно сканируют товары в корзине и автоматически списывают деньги с карты покупателя.

Онлайн-ритейлер Amazon выпустил умные продуктовые тележки Dash Carts. Теперь покупатели избавлены от общения с продавцами и стояния в очереди в кассу. Тележка сама все посчитает и спишет деньги за товар с банковской карты покуателя, пишет The Verge.

Умные тележки оснастили технологией Just Walk Out. Благодаря ей устройство распознает все продукты, выбранные клиентом, а потом автоматически списывает средства с привязанной карты и отправляет чек на электронную почту.

При входе от покупателя потребуется в приложении Amazon только отсканировать QR-код и не забыть воспользоваться сканером для скидочных купонов, встроенным в тележку.

Тележки можно будет протестировать уже в этом году в магазине, который готовится к открытию в Лос-Анджелесе.

Amazon представил умные продуктовые тележки

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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