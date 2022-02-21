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Американские инженеры создают космический парус для изучения экзопланет

Американские инженеры создают космический парус для изучения экзопланет

В двух новых исследованиях, опубликованных в журнале Nano Letters, исследователи ищут решения для создания межзвездного светового паруса. Инженеры Университета Пенсильвании и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разрабатывают способы достижения баланса прочности и массы, которые необходимы для межзвездного корабля. Возможно, идея кажется нереальной, но ведь это так заманчиво – достичь дальних звезд в течение одной человеческой жизни!

«Идея легкого паруса витала в воздухе уже некоторое время, но мы только сейчас придумываем, что сделать, чтобы эти конструкции выдержали путешествие», — говорит Игорь Баргатин, инженер-механик Пенсильванского университета.

В качестве материала для парусов, которые должны быть очень прочными, специалисты предлагают использовать соединения дисульфида молибдена и нитрида кремния. Оба будут изготовлены в виде листов.

Ученые рассчитывают, что получившееся судно будет достаточно легким, чтобы развить скорость, равную одной пятой скорости света. Так можно будет достичь Проксимы Центавра (расстояние – 4,2 световых года) за 20 лет.

Люди на световом паруснике летать не смогут. Но сама возможность с помощью приборов взглянуть на другую планетную систему ценна.

Источник: internetua.com

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Темы: космос, США

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