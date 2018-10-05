Американские ученые рассказали об удивительных способностях человеческого мозга

Ученые Вашингтонского университета и Университета Карнеги-Меллона создали интерфейс BrainNet, которые позволяет подключить мозги нескольких людей в единую сеть для коллективного решения задач. Об этом исследователи сообщают в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

BrainNet состоит из электроэнцефалографа (ЭЭГ) для считывания нейронных сигналов и транскраниального магнитного стимулятора, который позволяет неинвазивно стимулировать кору головного мозга. В эксперименте участвовали 15 добровольцев, которые были разделены на группы по три человека. Им было предложено сыграть в игру, напоминающую «Тетрис». Двое из добровольцев — «отправители» — должны были решить, нужно ли повернуть блок на 180 градусов, чтобы он правильно встал в линию. Для этого они смотрели на один из двух светодиодов. Более яркий означал «Да», а другой — «Нет». Визуальная стимуляция порождала в мозге сигнал, который легко считывался ЭЭГ.

Их нейронные сигналы расшифровывались для определения их решения, которое через интернет транслировалось в мозг «получателя» — третьего участника, который не видел экран с игрой.

Каждая тройка совершила 16 попыток, при этом блоки каждый раз принимали случайное положение. Для передачи информации ученые проводили магнитную стимуляцию затылочной доли больших полушарий. Получатель принимал окончательное решение, нужно ли повернуть блок, на основе того, видел ли он фосфен (яркую вспышку), вызванный стимуляцией, или нет. Фосфен возникал только в том случае, если интенсивность стимуляции была выше некоторого порога.

Оказалось, что результативность каждой тройки была выше порога в 50 процентов. Сейчас ученые планируют использовать функциональную магнитно-резонансную томографию для того, чтобы преодолеть ограничение количества информации в один бит для данного эксперимента.

Источник: Новости Ю

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