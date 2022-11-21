Английский язык для детей: почему так важен выбор учебника

Знание английского языка – это важнейший навык современного человека. Конечно, чем раньше начать изучение языка, тем лучше. Для отличного результата нужны качественная учебная литература.

Залог успеха в процессе изучения иностранного языка включает

сильного педагога, качественно составленную программу, правильные учебные материалы, подобранные в соответствии с потребностями ребенка.

Какой должна быть хорошая литература, чтобы английский язык для детей был эффективным? Современные учебники, которые называют пособиями нового поколения, содержат много интересных заданий, информацию о культуре англоязычных стран, а не просто сухую теорию.

Конечно, не все новые учебники безупречны. Если пособие не соответствует требованиям образования, то в результате у учащегося возникнут трудности. Ученик будет плохо усваивать материал, получит проблемы с решением тестов, не сможет свободно общаться на английском.

Школьнику будет неинтересно осваивать материал. Часто педагоги сами рекомендуют определенные пособия, однако право выбора остается за родителями ребенка. Качественные материалы помогут школьнику изучать английский с удовольствием.

Каким должен быть качественный учебник? Обозначим некоторые требования к ним. Например, пособия должны рекомендоваться Министерством образования, что свидетельствует об эффективных методиках обучения, содержащихся в них, высоком уровне подготовки школьников.

Для наилучшего результата работу с пособием следует совмещать с

тестами,

методическими материалами,

интерактивными занятиями,

рабочими тетрадями,

аудиозаписями.

Когда ученик и преподаватель сообща трудятся, то результат не заставит себя долго ждать. В новых учебниках много иллюстративного материала, есть различные варианты дистанционных форм работы.

Благодаря взаимодействию с качественным учебником ребенок научится произношению, пополнит запас слов, будет свободно общаться с учетом правил грамматики, отработает теорию на практике, а также узнает много интересного о культуре и обычаях англоязычных государств.

Ошибки

Как не допустить ошибки при выборе учебных материалов? Учебники, рабочие тетради, аудиозаписи должны быть от одного издательства. Поскольку в разных курсах изложение тем будет разным, то во избежание путаницы, производитель должен быть один. Учебник должен соответствовать возрастным особенностям ребенка, не нужно торопиться и пытаться перескочить через 1-2 класса, желаемого эффекта не будет, так как всему свое время.

Удобство

Конечно, пособие должно быть удобным, в том числе, внешне, содержать не только теоретические аспекты, но и иллюстрации, игровые формы упражнений, песни, стихотворения. В хорошем пособии обязательно есть место работе с аудированием. В выборе учебника может помочь мнение эксперта или ваш личный опыт.