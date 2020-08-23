Аномальне літо-2020: то повінь, то засуха. Вчені обіцяють планеті новий рекорд потепління

В Австралії від спеки і пожеж тікають і люди, і тапіри

Аномальне літо 2020 року б'є температурні рекорди і обіцяє планеті руйнівний сезон ураганів, а також пожежі, засуху і повені. Одні країни потерпають від спеки, інші мокнуть і мерзнуть. Вчені кажуть, що все це - черговий доказ зміни клімату, і пророкують 2020 року місце в п'ятірці найбільш спекотних років за півтори століття спостережень.

Такі рекорди стають поганою традицією: 19 з останніх 20 років увійшли до двадцятки найбільш спекотних, а останні 6 років посідають перші шість рядків у цьому рейтингу. За кілька місяців їх буде сім з семи, якщо все буде йти, як іде.

Тоді припущення про те, що глобальне потепління прискорюється, отримає чергове підтвердження. А значить, плани запобігти кліматичній катастрофі, узгоджені майже всіма країнами світу і закріплені у Паризькій угоді, доведеться переглядати.

Однак час для цього не дуже вдалий: пандемія коронавірусу занурює світ у важку економічну кризу, і недешевий "зелений" бюджет у багатьох країнах світу відступає на другий план.

Липень 2020-го став одним з трьох найспекотніших з 1880 року: температура поверхні суші й океанів була вищою за середню для ХХ століття на 0,92 °C, не дотягнувши лише 0,01 градуса до абсолютного рекорду торішнього липня - тільки завдяки трохи холоднішій, ніж зазвичай, зимі у південній півкулі.

"Це не ті рекорди, до яких варто прагнути, - говорить Гарет Редмонд Кінг з Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). - Тропічна спека можливо іноді й радує мешканців країн на кшталт Великої Британії, але насправді вона - яскраве нагадування про кліматичну кризу на планеті".

9 з 10 рекордно спекотних липнів припали на останнє десятиліття. Шість - на останні шість років.

Льодовики тануть, а урагани частішають

За даними королівської метеослужби Британії, в останні кілька років спека вбиває більше людей, ніж будь-які інші погодні катаклізми.

Через підвищення температур на поверхні землі висихає ґрунт, а льодовики тануть.

Зміна клімату загрожує скороченням популяції білих ведмедів

У липні цього року арктичний крижаний покрив був на чверть менший, ніж за останні 40 років. Північний морський шлях був практично повністю вільний від льоду.

За рік після попереднього рекорду в Арктиці розтанув крижаний шматок розміром з Польщу. А за останні 45 років його обсяг зменшився на дві третини - з такими темпами до середини століття морського льоду на Півночі не залишиться зовсім.

Поки біля полюса ущільнюють білих ведмедів і моржів, ближче до екватора наслідки екстремального потепління ускладнюють життя мореплавцям і мешканцям прибережних територій. Цього року сезон ураганів почався надзвичайно рано, і вже до липня тропіки охопили дев'ять іменних штормів - це рекордний показник для середини літа.

Сильні вітри біля екватора свідчать про зародження феномену Ла-Нінья - зниження температури у Тихому океані, що разом з нагрітою Атлантикою обіцяє ударний сезон ураганів-2020. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозує 19-25 потужних циклонів замість звичайних 12.

Засуха і повені в Європі

Половина Європи в липні потерпала від спеки, тоді як інша загорталась у ковдри і відкачувала воду з затоплених городів.

У Фінляндії випало до 2,5 місячних норм опадів, було на 1-2 градуси холодніше, ніж зазвичай, тоді як Португалія пережила найспекотніший липень за всі 90 років спостережень, а Франція - з 1959 року. Про це свідчать дані європейського центру Copernicus Climate Change Service (C3S ).

Саме цим і небезпечне глобальне потепління, давно і в один голос попереджають вчені: різкими перепадами температури і вологості, природними катаклізмами і перетворенням помірного клімату на екстремальний.

Нагрівання планети призводить до збоїв в усталеній системі охолодження і циркуляції води і повітря, спричиняє урагани, тропічні зливи, засуху і морози, наповнюючи YouTube і Twitter хроніками апокаліпсису із серії "старожили не пригадують".

Відносна вологість повітря на суші і на планеті загалом скорочується останні 40 років, і причина - не зменшення опадів, а той факт, що повітря над сухопутною частиною нагрівається все швидше, а різниця з температурою біля поверхні океанів збільшується, зазначають вчені.

Відхилення від норми не лише почастішали, але й стали тривалішими. Європа потерпає від спеки вже третє літо поспіль, що позначається на врожаях й економіці в цілому.

У XXI столітті засушливі періоди в Європі почастішали, і в 2003-му вона пережила засуху біблійного масштабу, яка буває раз на кілька століть, пишуть вони. Суми економічних збитків стартують від 100 млрд євро.

Засуха дорого обходиться французьким фермерам

Основні збитки - від скорочення врожаю й експорту продуктів харчування.

Ось цього року, ледь відвоювавши у Росії перше місце на світовому ринку зернових, Євросоюз відразу ж поступився ним через посуху і повені. Провідний європейський виробник - Франція цього року скоротить експорт удвічі, і навіть гарний врожай в Польщі та країнах Балтії не дозволить компенсувати таке фіаско і втрату частки ринку.

Росія ж, навпаки, очікує на другий найбільший врожай в сучасній історії і завдяки йому поверне собі світове лідерство. Локальні рекорди врожайності очікують в Канаді та Австралії, наводить Bloomberg оцінки американського Мінсільгоспу.

Пожежі та пекло в Америці

Аналогічна ситуація склалася цього літа й на іншому боці Атлантики. Південний захід США вигорає під палючим сонцем, а центральні штати заливають дощі дужче, ніж зазвичай.

Найяскравіший приклад потепління і його наслідків вкотре демонструє Каліфорнія.

Спочатку вона побила свій же температурний рекорд: + 54,4°C у Долині Смерті. Потім по всьому штату вперше за 20 років почали відключати електрику: кондиціонери та холодильники перевантажували мережу.

"У Каліфорнії це стосується кожного, і ніхто не має жодних ілюзій: усі тут знають, що спека стає все спекотнішою, а посуха - все більш посушливою. Ми давно усвідомили наслідки зміни клімату", - сказав губернатор штату Гевін Ньюсом,

Ще одним доказом посилення спеки є лісові пожежі

Каліфорнія у вогні

Середня температура в Каліфорнії підвищується швидше, ніж на планеті в цілому, а кількість опадів скорочується. Як результат - збільшення площі лісових пожеж на 40% кожні десять років.

2020-й іде на рекорд

Не лише літо, але й весь 2020 рік відзначився аномалією, яка вже стає нормою. У січні-липні планета нагрілася на 1,05°C більше, ніж зазвичай - це другий результат після 2016 року, і розрив мікроскопічний, лише 0,04 градуса. Температурні рекорди побили і Європа, і Азія.

Американські вчені з NOAA прогнозують, що 2020 рік увійде до п'ятірки найбільш спекотних за всю 141-річну історію спостережень, і допускають приблизно 75-відсотковий шанс того, що він виявиться рекордним.

Але якщо Ла-Нінья в Тихому океані набере силу, то можливий інший сценарій.

Однак локальне похолодання кардинально не змінить ситуацію, оскільки вітер лише тимчасово зжене тепло з поверхні океану і знизить основний показник метеорології - температуру на поверхні, але не змінить загальної кількості енергії, яка визначає клімат на планеті.

Щоб приборкати потепління, майже всі країни світу домовилися скоротити викиди парникових газів в атмосферу з метою втримати підвищення температури на планеті в межах 1,5°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Екологи давно попереджають, що цього недостатньо, особливо з урахуванням виходу США з Кліматичної угоди.

Цього року вчені надали новий аргумент.

Вони дійшли висновку, що ризик підвищення температур при поточному рівні викидів - вищий, ніж передбачалося раніше. Тому розраховувати на природне зменшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері не варто - потрібно менше коптити небо.

Японія 11 серпня зафіксувала свій температурний рекорд: + 40,5°C

Інакше спека буде лише збільшуватись, дійшли висновку фахівці британської королівської метеослужби, заснованої батьком сучасної метеорології Робертом Фіцроєм.

Після того, як минулого літа в Британії зафіксували новий температурний рекорд, і стовпчик термометра в Кембриджі піднявся до +38,7°C, вони почали моделювати майбутнє і дійшли висновку, що при збереженні нинішніх викидів в атмосферу 40-градусна спека накриватиме Британію до 2100 року кожні три з половиною роки замість 100-300 років.

А ось одне з найспекотніших місць планети, Африка, фактично не представлена у базах даних екстремальних погодних явищ, на основі яких дослідники роблять висновки про швидкість і наслідки зміни клімату.

За останні 120 років у базі з'явилося лише 2 (два) записи про аномальну спеку в Африці на південь від Сахари, тоді як у Європі зафіксували аж 83 за 40 років (вони забрали 140 тисяч життів і завдали 12 млрд доларів збитку).

І це при тому, що європейці вважають аномалією більш як три дні спеки поспіль, тоді як африканці не бачать нічого незвичайного у тижневих епізодах, а в 1992 році жили в таких екстремальних умовах цілих 4 місяці.

У базі даних EM-DAT записів про цю подію немає.

Источник: bbc.com

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