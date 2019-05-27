Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

Археолог предоставил возможность увидеть, как выглядел Древний Рим в прошлом.

Об этом сообщает портал «Lifter»

Музей римской цивилизации находится в Квартале всемирной выставке, и в нём хранится совершенно уникальный макет Рима.

Гипсовый макет под названием Plastico di Roma Imperiale («Модель Имперского Рима») изображает Рим в IV веке нашей эры, во времена Константина I.

Подробная модель была создана итальянским археологом Итало Джизмонди на основе Мраморного плана Рима. Также известно, что модель сделана из гипса в масштабе 1:250. Джизмонди начал работу в 1935 году и закончил только 35 лет спустя.

Стоит обратить внимание, что на строительство Колизея ушло в три с половиной раза меньше времени. А сегодня эта модель считается одним из самых точных планов Древнего Рима.

Модель была заказана самим Муссолини в честь годовщины Августа (63 г. до н. э.), так как именно в правление Константина (306–337 гг. н. э.) город разросся до максимальных размеров.

Используя карты для сверки масштабов, Джизмонди смог воссоздать имперскую столицу с небывалой точностью.

Огромная модель, размером более 200 м в длину, позволяет в подробностях рассмотреть древний город. А ещё по ней можно проверять знание исторических памятников.

Источник: akcenty.com.ua

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