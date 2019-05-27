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Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

Археолог предоставил возможность увидеть, как выглядел Древний Рим в прошлом.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Об этом сообщает портал «Lifter»

Музей римской цивилизации находится в Квартале всемирной выставке, и в нём хранится совершенно уникальный макет Рима.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Гипсовый макет под названием Plastico di Roma Imperiale («Модель Имперского Рима») изображает Рим в IV веке нашей эры, во времена Константина I.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Подробная модель была создана итальянским археологом Итало Джизмонди на основе Мраморного плана Рима. Также известно, что модель сделана из гипса в масштабе 1:250. Джизмонди начал работу в 1935 году и закончил только 35 лет спустя.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Стоит обратить внимание, что на строительство Колизея ушло в три с половиной раза меньше времени. А сегодня эта модель считается одним из самых точных планов Древнего Рима.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Модель была заказана самим Муссолини в честь годовщины Августа (63 г. до н. э.), так как именно в правление Константина (306–337 гг. н. э.) город разросся до максимальных размеров.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Используя карты для сверки масштабов, Джизмонди смог воссоздать имперскую столицу с небывалой точностью.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Огромная модель, размером более 200 м в длину, позволяет в подробностях рассмотреть древний город. А ещё по ней можно проверять знание исторических памятников.

 

Археолог за 50 лет создал точную копию Древнего Рима

 

Источник: akcenty.com.ua

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