Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 73

Археологи розкопали "Український Стоунхендж" (ФОТО)

Археологи розкопали Український Стоунхендж (ФОТО)

Знахідка на 500 років старше, ніж єгипетські піраміди

У селі Новоолександрівка (Дніпропетровська область) розкопують курган віком від 4,5 до 5 тис років. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на Facebook виконуючого обов'язки начальника Служби автомобільних доріг в області Олександра Коломійцева.

Посеред кургану археологи знайшли гігантський кромлех – кам'яні брили, які колись виставили по колу. У Великій Британії є подібний кромлех, який відомий на увесь світ як Стоунхендж.

Вага кожної з плит – приблизно тонна. Кожна з них щільно вирізана вручну та встановлена один до одного. Знахідка на 500 років старше, ніж єгипетські піраміди.

Археологи розкопали Український Стоунхендж (ФОТО)

Археологи розкопали Український Стоунхендж (ФОТО)

Археологи розкопали Український Стоунхендж (ФОТО)

Археологи розкопали Український Стоунхендж (ФОТО)

"Дуже великий обсяг землі і праці витрачено на його будівництво. Мабуть той, кого поховали і огородили кромлехом, був дуже шановний в суспільстві. Тільки так можна пояснити монументальність такої величної споруди", – розповів Олександр Коломійцев.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове жертв тоталитаризма почтили возложением цветов к Мемориалу (ФОТО)
Сегодня 08:14    40
Сформовано алгоритм запису освітян на вакцинацію від COVID-19 — МОН
Сегодня 07:38    63
В Украине еще одна сеть АЗС перестала продавать премиальное топливо
Сегодня 07:12    144
ВПО можуть подати онлайн-заяву на порталі Дія про намір отримати пільгову іпотеку
Сегодня 06:45    87
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 травня 2021 року
Сегодня 06:36    82
На "карантинні" 8 тисяч уже витратили 1 мільярд
Сегодня 06:18    110
Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка
Сегодня 06:09    142
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    140
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    166
Данилов рассказал о планах создания украинских кибервойск
16.05.2021 10:23    200
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 