Археологи розкопали "Український Стоунхендж" (ФОТО)

Знахідка на 500 років старше, ніж єгипетські піраміди

У селі Новоолександрівка (Дніпропетровська область) розкопують курган віком від 4,5 до 5 тис років. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на Facebook виконуючого обов'язки начальника Служби автомобільних доріг в області Олександра Коломійцева.

Посеред кургану археологи знайшли гігантський кромлех – кам'яні брили, які колись виставили по колу. У Великій Британії є подібний кромлех, який відомий на увесь світ як Стоунхендж.

Вага кожної з плит – приблизно тонна. Кожна з них щільно вирізана вручну та встановлена один до одного. Знахідка на 500 років старше, ніж єгипетські піраміди.

"Дуже великий обсяг землі і праці витрачено на його будівництво. Мабуть той, кого поховали і огородили кромлехом, був дуже шановний в суспільстві. Тільки так можна пояснити монументальність такої величної споруди", – розповів Олександр Коломійцев.

Источник: 5.ua

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