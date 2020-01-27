Астрономы NASA обнаружили звезду — «вампира»

Национальное Управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выявило в космосе звезду, которая периодически «ворует» вещество у своей соседки, формируя с ней двойную звездную систему.

Звездная система состоит из белого и коричневого карликов. Последний делает оборот вокруг своего компаньона каждые 83 минут на расстоянии около 400000 километров (это примерное расстояние от Луны до Земли).

Звезды расположены настолько близко, что белый карлик вытягивает вещество у соседа, как «вампир», отмечают астрономы. Она формирует диск вокруг белого карлика. Когда количество вещества достигает пиковых значений, диск вспыхивает, яркость белого карлика повышается в 1600 раз, а потом он снова угасает.

Ученые также отмечают, что белый карлик — это ядро, которое осталось от стареющей звезды, похожей на Солнце. Коричневый карлик является космическим объектом массой от 10 до 80 масс Юпитеров, но, из-за своих малых размеров, он не способен осуществлять ядерный синтез.

Источник: rusjev.net/

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