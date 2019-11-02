Бабине літо повертається на Харківщину

Після морозів стовпчики термометрів піднімуться до +18.

Уже наступного тижня синоптики обіцяють поступове підвищення температури. Якщо 3 листопада вночі ще очікується до 6 градусів морозу, а вдень до 6 градусів тепла, то вже 4 листопада нічні морози покинуть Харківщину — від 0 до +5 градусів, а вдень температура повітря прогріється до 8-13 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, 5 листопада місцями пройдуть невеликі дощі, проте потеплішає. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6-11 градусів тепла, а вдень — піднімуться до 18 градусів. Схожу погоду прогнозують й на 6 та 7 листопада.

8-11 листопада вже без опадів, а температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень — 8-13 градусів вище нуля.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

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