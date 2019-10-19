Бджолярі розповіли про корисні властивості та вартість цьогорічного меду (ВІДЕО)

На Харківщині закінчується сезон збору бджолиного меду. Фахівці вважають його важливою харчовою добавкою та невід’ємною частиною раціону восени.

Олександр Шемаєв, кореспондент

Добігає кінця сезон одного з головних продуктів осені – бджолиного меду, а зараз ми дізнаємось скільки він коштує на ярмарку. Доброго дня, скільки у Вас коштує мед і які є види?

– Видів меду цьогоріч багато, але ціна висока, бо урожайність удвічі менша, ніж минулого року. Торік ми тільки оновили поголів’я бджіл, через те що труїлися тими китайськими препаратами. А в цьому році просто неврожайний мед.

Євген Ссук з Полтавщини багато років займається бджільництвом. Чоловік розповідає: на Слобожанщині є 7 видів меду: липовий – від застуди, луговий – для серця та печінки, лісовий – позитивно впливає на тиск, гречаний – підвищує імунітет, акацієвий – лікує хвороби шлунку, а соняшниковий та конюшиновий – використовують при дієтах. Ціни на мед цьогоріч коливаються від 100 до 300 гривень за літр.

Євген Ссук, пасічник

Мед, як усім відомо – він антисептик, вбиває усілякі мікроби. Властивостей у нього багато: вуглеводи, глюкоза, сахароза, фруктоза – усе це корисно для організму. Укріпляє кістки, покращує розумові здібності, і фізично – м’язи підживлює.

Фахівці зазначають: мед має як позитивний вплив на організм так і негативний, особливо для алергиків. Терапевчиня Валентина Нагорна пояснює: восени імунітет людини слабшає та організм стає вразливим до хвороб і вірусів. Щоб знизити ризик, бажано замінити шоколад та цукор на мед. Але лікарка радить купувати продукт тільки у перевірених бджолярів, які тримають пасіки подалі від великих міст і заводів.

Валентина Нагорна,лікарка-терапевчиня

Также обладает противовоспалительными свойствами, обладает свойствами укреплять иммунную систему, как я уже сказала, сердечно-сосудистую систему. Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечной недостаточностью, неврологическими расстройствами, истощением нервной системы. Его можно считать хорошей пищевой добавкой к рациону.

Валентина Нагорна попереджує: не бажано їсти більше 100 – 150 грамів меду на день, бо надмірним споживанням цього продукту можна викликати алергію.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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