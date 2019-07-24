Ближе, чем Луна: над Землей пролетят два крупных астероида

В ближайшие часы над Землей пролетят два крупных астероиды, один из которых будет ближе, чем Луна.

Об этом свидетельствуют данные Центра исследований околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA, передает Naked Science.

Астероид 2019 OD пролетит над Землей на скорости 69000 километров в час примерно в 16:31 по киевскому времени, а 2019 OE - в 17:36.

Астероид 2019 OD, относящийся к группе Аполлона, занесли в базу околоземных объектов 5 июля.

Он приблизится к нам на расстояние в 353 050 километров, при том, что расстояние от Земли до ее спутника составляет около 385 000 километров.

Диаметр 2019 OD превышает 120 метров. NASA не причисляет этот астероид к опасным, ведь его шансы на столкновение с Землей слишком незначительны.

Астероид 2019 Е будет наименьшим, медленным и дальним: он пройдет на расстоянии в 962 000 километров от Земли, его скорость составит около 32 тысяч километров в час.

Агентство Телевидения Новости