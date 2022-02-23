Білл Гейтс: Назріває нова пандемія, але з іншим збудником

Білл Гейтс сказав, що ризики важкої хвороби Covid-19 вже різко знизилися, але насувається нова пандемія.

“У нас буде нова пандемія. Наступного разу це буде інший патоген», – цитує Гейтса CNBC.

Мільярдер виступив на щорічній безпековій конференції в Мюнхені, де сказав, що досягнення в галузі медичних технологій повинні допомогти світові краще справлятися з наступним патогеном. За словами Гейтса, цього недостатньо.

«Якби кожна країна робила те саме, що й Австралія, ми не говорили б про пандемію», — додав Гейтс.

Австралія ввела одні з найжорсткіших заходів проти пандемії у світі. Сідней і Мельбурн пережили одні з найтриваліших карантинів, і після цього пересування нещеплених людей було обмежено.

Згодом у країні було запроваджено правила, які забороняють людям без вакцини від Ковід-19 займатися різними професіями. Це спричинило виключення лідера світового тенісного рейтингу Новака Джоковича на Відкритому чемпіонаті Австралії.

За словами Гейтса, крім заходів, необхідні інвестиції у розмірі не менше 3,5 млрд доларів, щоб швидше розробити вакцини від наступної пандемії та охопити більше людей.

“Наступного разу ми повинні спробувати зробити це не через два роки, а через шість місяців”, – сказав Гейтс, враховуючи темпи вакцинації.

За його словами, технологія мРНК має бути стандартизована та стати основою для боротьби з майбутніми пандеміями. Гейтс сказав, що «надто пізно» для досягнення мети Всесвітньої організації охорони здоров’я з вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року.

За словами мільярдера, вага Ковід-19 знижується, але сталося це переважно через масове захворювання, тому що вакцини не до всіх швидко дійшли.

“До кінця 2022 року ми повинні повернутися до нормального життя”, – заявив рік тому співзасновник Microsoft.

Білл Гейтс, який пішов з посади голови Microsoft у 2014 році, інвестував не менше 1,75 мільярда доларів у глобальну боротьбу з Covid-19 через свій Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

Мільярдер вклав понад 250 мільйонів доларів у розробку нових вакцин та 156 мільйонів доларів у рамках схеми Covax, яка була створена для того, щоб країни з низьким рівнем доходу також мали доступ до ліків від коронавірусу.

Білл Гейтс також відомий своєю активною підтримкою боротьби з кризою, пов’язаною зі зміною клімату. Мільярдер навіть сказав BBC, що це буде «найдивовижніша річ, яку коли-небудь робило людство», якщо вона досягне успіху.

За його словами, необхідно вжити всіх необхідних заходів для зниження глобальної температури. Якщо вони не спрацюють, то у людства має бути «План Б».

Білл Гейтс бачить запасний варіант у розвитку технології сонячних затемнень. Він фінансує проект із розсіювання дрібних частинок у верхніх шарах атмосфери. Це потенційно може відбивати сонячне світло, викликаючи ефект глобального охолодження, повідомляє Forbes.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»