Большие данные помогли открыть неизвестные свойства обычного никеля

С помощью машинного обучения американские ученые оптимизировали этот давно известный металл. Теперь у него появится масса новых применений — от биосенсоров до квантовых компьютеров.

Применив новый метод, специалисты Политехнического института Ренсселера убедились, что когда никель изготавливают из очень тонкой однокристальной нанопроволоки и подвергают воздействию механической энергии, вырабатывается огромное магнитное поле, пишет Phys.org. Это явление называют гигантской магнитострикцией.

Любопытно то, что если магнитное поле применить к этому материалу, атомы внутри него изменят форму. Это смещение можно использовать для накопления энергии, при создании устройств хранения данных или биологических сенсоров. До сих пор о подобных свойствах никеля известно не было.

«Представьте себе систему из больших площадей нанопроволоки. Ее можно поместить во внешнее магнитное поле и накапливать огромное количество механической энергии, но при этом она сама будет очень компактной», — объяснил профессор Эдвин Фотунг, руководитель проекта.

Ученые открыли это уникальное свойство с помощью технологии безлинзовой микроскопии, когда для сбора данных дифракции используется синхротрон. Данные скормили компьютерным алгоритмам, которые создали трехмерные изображения плотности электронов и смещения атомов. Такой метод позволяет получить снимки лучшего качества, чем через традиционные микроскопы.

Профессор Фотунг убежден, что безлинзовая технология в сочетании с машинным обучением позволит исследователям узнать много нового не только о твердотельных материалах, но и о человеческих тканях и клетках.

Источник: internetua.com

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