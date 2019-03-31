Boston Dynamics показала возможности своего нового робота-«страуса»: ВИДЕО-ФАКТ

Компания Boston Dynamics показала в очередном видео своего нового робота Handle. Первая версия робота была представлена два года назад.

Показанная в ролике машина является вторым поколением робота. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на The Verge.

Машина способна эффективно и быстро переставлять коробки весом до 13,6 килограмма. Также она способна поднимать груз и ставить на высоту свыше полутора метров и задвигать их на расстояние до 1,2 метра.

Система сама распознает коробки. При этом участие человека в процессе не требуется.

Машина пока что является прототипом. Неизвестно, будет ли она доведена до серийного производства.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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