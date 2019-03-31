Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 56

Boston Dynamics показала возможности своего нового робота-«страуса»: ВИДЕО-ФАКТ

Boston Dynamics показала возможности своего нового робота-«страуса»: ВИДЕО-ФАКТ

Компания Boston Dynamics показала в очередном видео своего нового робота Handle. Первая версия робота была представлена два года назад.

Показанная в ролике машина является вторым поколением робота. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на The Verge.

Машина способна эффективно и быстро переставлять коробки весом до 13,6 килограмма. Также она способна поднимать груз и ставить на высоту свыше полутора метров и задвигать их на расстояние до 1,2 метра.

Система сама распознает коробки. При этом участие человека в процессе не требуется.

Машина пока что является прототипом. Неизвестно, будет ли она доведена до серийного производства.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США

Читайте ещё:

Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы». Москва разворачивает системы ПВО в центре страны
29.03.2019 08:33    232
Конгрес США ухвалив законопроекти про боротьбу зі впливом Росії у Венесуелі та Європі
28.03.2019 09:55    109
Использование угля в США стало дороже ветровой и солнечной энергии
27.03.2019 10:27    124
Американцы предупредили Москву, что не будут безучастно наблюдать за переброской русских военных в Венесуэлу
27.03.2019 07:11    249
Американская организация EPIC требует опубликовать доклад Мюллера
25.03.2019 09:55    133
Посол США Йованович звернулася до українців перед виборами: що саме сказала – відео
25.03.2019 06:35    192
Спецпрокурор Мюллер завершив розслідування щодо втручання Москви у вибори США
24.03.2019 09:53    130
Tesla подала в суд на бывших сотрудников за кражу коммерческой тайны
23.03.2019 10:27    150
Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки
22.03.2019 09:25    109
ОХОТА НА ПУТИНА. Три удара по кремлевскому главарю. Путину дали 180 дней
22.03.2019 07:48    1129
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 