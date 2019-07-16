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16.07.2019 18:06
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Британские медики успешно разделили сиамских близнецов

Британские медики успешно разделили сиамских близнецов

Случай был довольно редким: девочки родились со слитыми черепами и кровеносными сосудами.

Впервые они легли под нож в прошлом году, когда им было по 19 месяцев. Врачи работали медленно, чтобы не повредить мозг малышей. Даже создали виртуальную модель детской анатомии, чтобы легче было работать.

Сейчас Сафи и Марви почти три года, и хирурги объявили об успехе заключительной операции. Теперь девочки будут жить полноценной самостоятельной жизнью.


Агентство Телевидения Новости

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