Британские медики успешно разделили сиамских близнецов

Случай был довольно редким: девочки родились со слитыми черепами и кровеносными сосудами.

Впервые они легли под нож в прошлом году, когда им было по 19 месяцев. Врачи работали медленно, чтобы не повредить мозг малышей. Даже создали виртуальную модель детской анатомии, чтобы легче было работать.

Сейчас Сафи и Марви почти три года, и хирурги объявили об успехе заключительной операции. Теперь девочки будут жить полноценной самостоятельной жизнью.





Агентство Телевидения Новости