Британские ученые научились распознавать ложь по почерку
Новая технология намного эффективнее полиграфа.
Ученые разработали нейросеть, которая способна выявить ложь по почерку. Об этом сообщает Mirror.
Устройство создали исследователи из Университета Кардиффа. Оно может обнаружить ложь в письменном тексте с точностью до 80 %.
Новая методика носит название VeriPol — это программа, сканирующая и анализирующая текст, который был написан именно от руки.
Перед началом работы программы в нее предварительно необходимо загрузить копию рукописи, а уже после искусственный разум сравнить с ложью, если она присутствует на бумаге.
Разработку уже используют правоохранители Испании.
Чтобы проверить точность системы, исследователи загрузили в нее более 1000 заведомо ложных полицейских отчетов от испанской национальной полиции.
По утверждениям экспертов, нейросеть может справиться с задачей лучше и быстрее, чем наиболее изощренные полиграфы.
Источник: www.objectiv.tv