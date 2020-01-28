Чем может обернуться для Украины бесснежная зима

Эта зима может стать уникальной. Впервые за последние 139 лет наблюдений, по состоянию на 24 января, в Киеве еще не наступила метеорологическая зима.

Об этом рассказал директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец.

-- Минимальная температура воздуха этой зимой в Киеве не опускалась ниже -5,3 °С, а в ноябре 2019 года – -9,7 °С, то есть разница в 4,4 °С. Пока нынешняя зима имеет самые высокие температуры за годы наблюдений, – подчеркнул он.

В декабре 2019 года и в начале января 2020 года средняя температура воздуха в Киеве составила +1,7 °С.

-- Судя по метрологическим наблюдениям, февраль должен быть холодным, в таком случае эта зима не побьет рекорд самой теплой зимы, которая была зафиксирована в Киеве в 1989–1990 годах. Тогда средняя температура зимы составила +0,8 °С. Самой холодной за годы наблюдений была зима в 1949–1950 годах. Тогда минимальная температура в Киеве опустилась до -32,9 °С,- рассказал Косовец.

-- Пока эта зима считается бесснежной, так как устойчивого покрова снега еще не было. Однако, сделать общие выводы о зиме можно будет 29 февраля, — подчеркнул он.

За историю наблюдений пока еще не было бесснежных зим. Меньше всего осадков было зафиксировано в Киеве зимой 1996–1997 годов – примерно 7 см снега, а больше всего – в 1970 году, тогда в начале марта в Киеве выпало 82 см снега.

Пока снег в Украине выпадал преимущественно только в Карпатах. В начале января Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила об открытии снеголавинного сезона в связи с интенсивным приростом снега в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовских областей.

Необычно теплая зима влияет на растения и поведение животных. К примеру, в поселке городского типа Саврань Одесской области в январе – на два месяца раньше обычного – распустились подснежники, а некоторые птицы стали вить гнезда.

Малоснежные зимы опасны для растений. Возможна гибель ряда плодовых, кустарниковых и ягодных растений из-за подмерзания корней. Кроме того, в результате сжатия от охлаждения почва растрескивается, что приводит к разрыву корней.

Аномально теплая зима этого года может оказать также негативное влияние на будущий урожай. Ряд экспертов отмечают, что из-за отсутствия снега этой зимой растениям может не хватать влаги.

В результате глобального изменения климата областей теплого воздуха в атмосфере стало намного больше, что является одной из причин теплой бесснежной зимы. При условии, что выбросы парниковых газов сохранятся на высоком уровне, общее количество снега, выпадающего в разных регионах в течение зимы, может уменьшиться в среднем на целых 65%, — утверждают ученые.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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