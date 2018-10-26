Через образовательные центры поступило больше 1700 абитуриентов — МОН

В этом году через центры поступило 1749 человек, сообщают в пресс-службе Минобразования. В первый год их работы, в 2016-м — около 1000.

По данным министерства, через центр «Донбасс-Украина» поступили 1522 человека (в 2017-м — 1346, в 2016-м — 855). Больше всего абитуриентов выбрали Луганский национальный университет имени Шевченко, Восточноукраинский национальный университет имени Даля и Таврический национальный университет имени Вернадского.

В этом году представительства центра «Донбасс-Украина» работали на базе 37 вузов — как перемещённых, так и расположенных на подконтрольной территории Луганской и Донецкой областей (в Бахмуте, Виннице, Днепре, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Славянске, Харькове, Торецке).

Через центр «Крым-Украина» поступили 227 абитуриентов (в 2017-м — 204, в 2016-м — 153). Чаще всего выбирали Таврический национальный университет имени Вернадского, Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана и Национальный университет «Львовская политехника».

Представительства центра «Крым-Украина» работали на базе 35 вузов: в Бердянске, Днепре, Запорожье, Измаиле, Киеве, Мелитополе, Николаеве, Одессе, Первомайске, Харькове, Херсоне.

«Хочу обратить внимание, что эта статистика — это не сколько всего в украинские вузы поступило крымчан или жителей неподконтрольной территории Донбасса. Речь идет лишь об упрощённом поступлении через образовательные центры. Те дети, которые получили полное общее среднее образование дистанционно и сдали ВНО, имели возможность поступать в любой вуз Украины. Но такая статистика не ведётся прежде всего из соображений безопасности», — подчеркнула и.о. директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович.

В министерстве напомнили, что по упрощённой процедуре можно поступить без ВНО. Абитуриенты сдают два экзамена государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины, а также один вступительный экзамен (или творческий конкурс). Для поступления также не обязательно подавать украинский паспорт и аттестат.

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