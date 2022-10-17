Чи може технологія вакцин від Covid допомогти лікувати рак

Це подружжя розробило одну з найуспішніших вакцин від Covid, але у Великій Британії про них майже не знають.

Професори Угур Сахін і Озлем Туречі у 2008 році заснували німецьку компанію BioNTech, де досліджували нову технологію, що використовує матричну РНК (мРНК) для лікування раку.

Коли почалася пандемія, вони співпрацювали з Pfizer, щоб використати той самий підхід для створення вакцини проти Covid.

Тепер лікарі сподіваються, що це може відкрити шлях до нових методів лікування меланоми, раку кишківника та інших типів пухлин.

BioNTech проводить кілька медичних досліджень, зокрема одне, в рамках якого пацієнтам дають персоналізовану вакцину, щоб спонукати їхню імунну систему атакувати хворобу.

Технологія мРНК, яку вони використовують, надсилає клітинам "інструкції" для виробництва антигену або білка.

У випадку з Covid цей антиген є частиною білка шипа вірусу. У випадку раку це буде маркер на поверхні клітин пухлини.

Це вчить імунну систему розпізнавати уражені клітини та знищувати їх.

Професорка Туречі розповіла про це у програмі BBC "Неділя з Лорою Кюнсберг".

Використання технології мРНК для виробництва вакцин було недоведеним до Covid. Але успіх мРНК-вакцин під час пандемії надихнув учених, які працюють із цією технологією проти раку.

Випробування BioNTech технології мРНК для лікування раку розпочалися задовго до пандемії та показали кілька обнадійливих результатів.

"Кожен крок, кожен пацієнт з раком, якого ми лікуємо під час наших випробувань, допомагає нам дізнатися більше про те, з чим ми боремося, і як це краще зробити", - сказала професорка Туречі, головна медична директорка BioNTech.

"Як вчені, ми завжди дуже обережні щодо того, щоб казати, що у нас є ліки проти раку. У нас є низка проривів, і ми продовжуватимемо над ними працювати", - сказав він.

У цій царині завжди потрібна обережність. Багато випробувань щодо лікування раку закінчуються провалом. Може пройти кілька років, перш ніж ми дізнаємося, чи справді лікування BioNTech раку кишківника, меланоми та інших типів пухлин виправдає ажіотаж довкола нього.

Юридична боротьба

Проте немає сумніву, що мРНК-вакцини від Covid були дуже успішними та принесли BioNTech, Pfizer і Moderna мільярди.

Але довкола інновації, що лежить в основі мРНК-вакцин, точиться величезна юридична тяганина.

Американська компанія Moderna подала позов проти Pfizer і BioNTech за порушення патентних прав, по суті стверджуючи, що ключові елементи їхньої технології мРНК були скопійовані.

Професор Сахін, головний виконавчий директор BioNTech, каже, що компанія рішуче захищатиметься.

"Наші інновації оригінальні", - сказав він.

"Ми витратили 20 років досліджень на розробку такого типу лікування, і, звичайно, ми будемо боротися за це, за нашу інтелектуальну власність", - додав науковець.

Ці патентні суперечки не зупинять поширення вакцин від Covid - це технологія, яка досягла свого піку під час пандемії. Питання тепер полягає в тому, чи зможе вона протистояти раку?

Джерело: bbc.com

Автор: Фергюс Волш, медичний редактор

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