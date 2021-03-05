Что будет, если космонавт улетит в открытый космос?

Можно ли спасти космонавта, если он улетел в открытый космос? Как вернуть его на орбитальную станцию? Бывали ли такие случаи? Чем рискуют космонавты, выходя за пределы корабля?

1.

Риски открытого космосаПериодически астронавтам приходится покидать станцию.

Причины могут быть разными – от мелкого ремонта до исследований и даже прогулки для визуального осмотра корабля.

Это – самая экстремальная деятельность, из всех, которыми когда-либо занимался человек.

Первым таким героем в истории был советский космонавт Алексей Леонов. Сегодня выходы в открытый космос стали регулярными. Но от этого они не перестают быть максимально рисковым мероприятием.

Специальные скафандры являются орбитальной станцией в миниатюре. В них также есть система жизнеобеспечения, но на очень недолгий срок. Выходя из шлюза, космонавт попадает в ситуацию, когда любая его оплошность или сбой в работе может стать последней. И спасти его никто не сможет.

Искусственный спутник ЗемлиЕсли подвела страховка, то удалившись даже на полметра от станции, человек обречен.

Как и любое тело в невесомости он будет продолжать бесконечное движение, медленно вращаясь вокруг своей оси.

Критичное расстояние – вытянутая рука товарища. Если он не успел ухватить оторвавшегося, то уже нет никаких вариантов вернуться.

В невесомости любые движения конечностями не меняют ни скорости, ни курса.

Траектория будет зависеть от последнего толчка от поверхности. В какую сторону был импульс – туда скафандр и будет бесконечно лететь. Так уже несколько лет искусственным спутником Земли является сумка, упущенная женщиной-астронавтом. Так и летает вокруг планеты.

Сгореть или задохнуться?Если случайно последний толчок оказался в сторону Земли, то через какое-то время космонавт окажется в зоне гравитации, начнет падать через плотные слои атмосферы, где и сгорит. Ведь скафандр на такие перегрузки не рассчитан.

2.

Если последний импульс отправит тело в любом другом направлении, то космонавт будет летать вокруг планеты. Через 5 суток у него кончится воздух.

Никаких приспособлений, чтобы из корабля поймать и втянуть потеряшку, пока не создано.

Есть реактивные ранцы, которыми, в крайнем случае, можно попытаться изменить направление движения.

Включив его, можно предотвратить вращение и остановиться. Затем, за счет ручного управления, можно попытаться лавировать, приближаясь к кораблю.

Если космонавту удастся направить свой скафандр к шлюзу, то есть шанс схватить его вручную. Но только если в открытом космосе находятся еще несколько членов экипажа.

Опасность при управлении ранца кроме сложности управления им представляет угроза соприкоснуться с обшивкой корабля.

Она частью покрыта острыми элементами. Если повредить о них скафандр, то человека внутри ждет почти мгновенная декомпрессия.

Лишь бы страховка не подвела…Единственное средство защиты от столь печальных сценариев – страховочный трос, привязанный к лебедке. Без него покидать корабль запрещено.

Попытка спроектировать какие-либо механизмы для вылавливания в открытом космосе космонавта с отцепившимся тросом делались только при создании Шаттла. Но он давно уже не эксплуатируется.

Поэтому картина с медленно отплывающим от станции скафандром и концом троса следом за ним – излюбленный сюжет космических ужастиков. И один из самых сильных профессиональных страхов по признанию самих участников экспедиций.

Были ли такие случаи?По официальным данным потерянных в открытом космосе за всю историю не было.

Но случаи на грани свободного полета бывали.

Один из советских космонавтов вспоминал, что успел вытянутой рукой ухватить скафандр своей коллеги и втянуть ее внутрь. Он увидел, что страховочный крепеж отцепился.

3.

В 1973 году астронавты Пит Конрад и Джо Кервин пытались высвободить заклинившую солнечную батарею. Внезапно она отскочила и сильно толкнула Пита и Джо в открытый космос. Ранцев тогда не было. Астронавтам пришлось пережить несколько отчаянных секунд на максимальном натяжении троса. Но он выдержал. Не потерявшие силы духа мужчины сумели на нем потихоньку подтянуться к шлюзу.

Из-за этих рисков и общей скованности движений в скафандре при выходе в открытый космос действуют максимально жесткие правила техники безопасности. Люди работают в паре, привязавшись тросом друг к другу. Первый космонавт, выйдя, пристегивает себя и напарника к станции. Только после этого второй покидает шлюз, уже имея двойную страховку.

Условия в невесомости создают огромное напряжение и требуют концентрации всех сил, поэтому даже несложные операции за бортом корабля идут на пределе возможностей. Для безопасности последние годы в НАСА стараются существенно ограничить количество выходов и продолжительность нахождения вне корабля.



Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»