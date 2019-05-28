Что будет, если поставить в холодильник горячий чай?

Эффективнее будет поставить чашку в ёмкость с холодной водой или положить в чай холодную ложку.

Не очень удачная идея. Поставленная в холодильник кружка горячего чая будет окружена воздухом, теплопроводность которого в 28 раз меньше теплопроводности воды. Теплообмен в такой ситуации будет происходить намного медленнее, чем если бы мы охлаждали эту же кружку, поставив её в ёмкость с холодной водой или поместив в неё что-то холодное — кубики льда или металлическую ложку, например.

К тому же, сами холодильники в большинстве не приспособлены к охлаждению очень горячих продуктов или жидкостей. Постоянная низкая температура поддерживается за счет периодической работы двигателя, включающегося с помощью температурного датчика.

При небольших перепадах температуры такой режим сохраняется, и если один раз поместить в холодильник чашку чая, то ничего страшного не произойдет. Но вот если делать это регулярно или поставить внутрь что-то большое и горячее, например, кастрюлю с супом или борщом, то это может привести к неприятным последствиям. Холодильнику придется работать дольше обычного, что ускорит процесс его изнашивания и увеличит энергопотребление, а конденсат, который образуется от горячих продуктов, осядет на внутренних стенках холодильника и продуктах в нем, нарушит работу систем охлаждения.

Исключение составляют холодильники, обладающие специальными функциями охлаждения горячей пищи в основном или отдельном отсеке.

Источник: vokrugsveta.ua

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