Что такое инфинитив в английском языке и когда он используется

Инфинитив в английском языке: что это и для чего используется

Каждая часть речи в английском языке несет в себе определенное значение и активно используется при разговорах и в письме, но лишь глагол имеет такое количество исключений, форм и правил. Темой сегодняшнего обсуждения станет вторая группа, в которую входит инфинитив. Как писать его правильно и что такое инфинитив в целом? Какие его формы можно найти в теории и как применять полученные знания на практике?

Что такое инфинитив в английском

В первую очередь важно понимать, что такое глагол в инфинитиве – это тот же самый глагол, только в неопределенной форме. Стоит отметить, что в русском языке инфинитив выполняет те же функции, что и в английском, отвечает на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Зачастую он употребляется с частицей to, показывая, что форма глагола никак не изменилась и она не определена.

Рекомендуется запомнить, что такой глагол не закреплен в каком-либо месте и может находиться едва ли не в любой части предложения. Более того, он может стать подлежащим, дополнением, определением, обстоятельством или разделиться сразу на два глагола.

Формы инфинитива в английском языке

Формы инфинитива делятся на 4 времени, активный и пассивный залог.

- Continuous Active. Например, to be walking.

- Perfect Active. to have walked.

- Perfect Passive. Различия с активным залогом существенны, ведь форма глагола меняется на V3 и к ней в начало добавляется to have been.

- Perfect Continuous. Вариация аналогична прошлой, только в этот раз окончанием глагола будет служить –ing.

Помимо этого, употребление инфинитива возможно и в других формах, но их принято называть сложными, ведь они образуются с помощью вспомогательных глаголов to have, to be и причастий.

Таким образом, инфинитив в английском языке играет существенную роль и, хотя сам по себе модуль нельзя назвать сложным, он включает большое количество исключений и формообразующих элементов.

