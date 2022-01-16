Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 145

Cолнечные электростанции в США поставили под угрозу редкий подвид пумы

Cолнечные электростанции в США поставили под угрозу редкий подвид пумы

Ученые из Флоридского атлантического университета увидели в безопасной для планеты энергии угрозу для уникального вида животных. Разрастающиеся в американском штате солнечные электростанции помешали размножаться флоридским пантерам, которые находятся на грани исчезновения.

Специалисты изучили 45 существующих и запланированных солнечных парков во Флориде рядом с ареалами обитания пантер. Оказалось, что появление углеродно-нейтральных электростанций сократило так называемые «коридоры дикой природы» — свободные от искусственных препятствий зоны, где пантеры могут жить, гулять и заводить потомство.

По данным Национальной федерации дикой природы (National Wildlife Federation), в мире осталось чуть более пяти процентов исторической популяции флоридских пантер — от 120 до 130 особей.

Уничтожить занесенных в Красную книгу животных могут любые изменения в среде обитания, включая возведение необходимых людям построек или загрязнение атмосферы токсичными веществами. Самцам флоридских пантер необходимо не менее 500 квадратных километров для жизни и размножения, однако планы США по развитию возобновляемой энергетики в регионе ставят под угрозу безопасность животных — по оценкам экспертов, в следующем десятилетии мощность солнечных электростанций во Флориде вырастет с 1700 до 12,5 тысячи мегаватт.

Исследователи выяснили, что солнечные парки могут не только блокировать пути для перемещения пантер, но и быть травмоопасными для них. Некоторые электростанции обнесены заборами с колючей проволокой, об которую животные могут смертельно пораниться. Исследователи призывают энергетические компании учитывать при проектировании предприятий наличие альтернативных маршрутов для животных, чтобы исключить негативное воздействие на природу.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Военные США создали «супервакцину» от коронавируса: действует против всех штаммов, настоящих и будущих
Сегодня 10:58    36
США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией
Сегодня 10:30    71
Ракета Virgin Orbit с помощью модифицированного самолета Cosmic Girl вывела на орбиту 7 спутников
Сегодня 10:04    93
США призначили ветерана ЦРУ координатором протидії іноземному втручанню у вибори
Сегодня 07:37    131
Куда девать использованную елку
Сегодня 07:27    142
Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року
15.01.2022 11:06    249
Супутник «Січ-2-30» вийшов на забезпечений УДЦР частотно-орбітальний ресурс
15.01.2022 07:24    221
США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)
14.01.2022 07:55    226
Агрессия РФ: в Сенате США подготовили персональные санкции против Путина
14.01.2022 07:29    290
Европа закупила в США рекордный за два года объем СПГ
13.01.2022 09:45    332
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 