Cтепень опьянения человека научились определить с помощью смартфона

Исследование американских ученых показало, что для того, чтобы определить, насколько человек пьян, можно использовать данные с его смартфона. Таким образом можно будет предупредить человека не садиться за руль в нетрезвом виде, а также предотвратить драки и сексуальное насилие, которые часто происходят из-за опьянения, надеются исследователи. Описание их работы опубликовал Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

В исследовании участвовали 22 добровольца-мужчины от 21 до 43 лет. В ходе эксперимента они должны были в течение часа выпить определенное количество водки с водой, чтобы концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе достигла 2 ‰ (то есть 0,2%). При этом в США водитель имеет право находиться за рулем, если эта концентрация составляет 0,8 ‰.

В течение следующих семи часов добровольцев попросили каждый час делать 10 шагов по прямой линии в одну сторону и столько же — в обратную. При этом на пояснице у каждого из них ученые закрепили смартфон. Датчики этих устройств измеряли, насколько сильно участники эксперимента отклонялись от вертикального положения как право и влево, так вперед-назад и вверх-вниз.

Анализ данных со смартфонов показал, что вывод о том, перешло ли опьянение разрешенную законом грань, в 90% случаев можно сделать только по походке. При этом ученые отмечают, что у их исследования были ограничения: разумеется, обычно люди не носят смартфоны на пояснице. Поэтому они планируют продолжить работу и выяснить, можно ли заметить опьянение человека по смартфону, который находится у того в руке или в кармане.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»