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Curiosity прислал с Марса новые "селфи"

Curiosity прислал с Марса новые селфи

Curiosity прислал на Землю 57 снимков, из которых специалисты продолжили создавать качественное и детализированное изображение по принципу мозаики. 

«Селфи» было отправлено 11 октября 2019. Робот попал на Марс еще в 2012 году, в рамках миссии NASA для изучения геологической истории и атмосферы Марса.

Марсоход оборудован 2,1- метровым манипулятором на камере MAHLI (Mars Hand Lens Imager) и двумя бурами, которые дают ему возможность изучать химический состав горных пород.

Агентство Телевидения Новости

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