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Девятилетний вундеркинд провел лекцию по биологии харьковским семиклассникам

Девятилетний вундеркинд провел лекцию по биологии харьковским семиклассникам

Самый младший знаток терминов по квантовой физике и астрофизике, лауреат Всеукраинской премии «Чудо-ребенок»,  девятилетний Лев Бондаренко прочел лекцию по биологии для семиклассников.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, необычный урок прошел в гимназии №116.

Лев Бондаренко рассказал о пластинчатых животных, в частности, о трихоплаксах, трептоплаксах и гонконгском морском драконе.

По его словам, такую тему он выбрал из-за того, что она мало изучена.

После доклада он проверил знания учеников в игровой форме, задавая им вопросы. За правильные ответы мальчик вручал ученикам наклейки и другие сувениры.

Семиклассники рассказали, что урок им понравился, потому что было весело и интересно услышать новое от другого школьника, а не учителя.

По словам мамы вундеркинда Ольги Звянцевой, Лев за один год закончил второй и третий классы, свободно владеет английским, а также изучает немецкий, китайский и испанский языки. 

Отметим, что в 2017 году Лев Бондаренко прочел лекцию «Шкала масштабов Вселенной» для учащихся гимназии №43.

Мальчик планирует и в будущем проводить интересные уроки. 

Справка. В 5 лет и 3 месяца Лев Бондаренко установил свой первый рекорд Украины в номинации «Самая большая скорость чтения ребенком вслух незнакомого текста» (141 слово в минуту), в 5 лет и 9 месяцев занял первое место на Всеукраинской премии «Чудо-ребенок», в 5 лет и 11 месяцев стал лауреатом в номинации «Эрудит года» на национальной премии «Ребенок года», в 6 лет и 4 месяца установил второй рекорд Украины - «Максимальное количество воспроизведенных наизусть названий столиц стран мира» (207 столиц). В 6,5 лет мальчик установил третий рекорд Украины - «Воспроизведение наизусть наибольшего количества научных названий живых существ в соответствии с изображениями» (310 названий). А в 8 лет и 7 месяцев стал самым младшим знатоком терминов по квантовой физике и астрофизике (назвал 140 терминов).

 

Агентство Телевидения Новости

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