Дизайнер из США представил прототип настенных ветротурбин для городских зданий

Дизайнер Джо Дусе представил прототип плоского массива ветряков, встроенного в стены зданий. Он может удовлетворить ежегодные потребности в энергии среднестатистического американского дома. Конструкция не занимает много места и практически не шумит. Сейчас разработчик ведет переговоры с несколькими производителями, чтобы вывести свой прототип на рынок.

Ветрогенерирующая стена состоит из множества небольших прямоугольных панелей, каждая из которых вращается вдоль своей оси. Разработчик говорит, что уже построил первую действующую модель, состоящую из 25 вертикальных мини-ветряков, которые вместе улавливают потоки воздуха.

Прототип имеет 7,5 метра в длину и 2,5 метра в высоту, но легко масштабируется под любые размеры. Например, одна такая модульная панель может быть взаимосвязана с другими, подобно тому, как используются отдельные солнечные батареи на крышных установках.

Досе заявляет, что среднестатистический американский дом с одной такой стеной может удовлетворить ежегодные потребности в энергии (около 10 000 кВт*ч в год). Эти результаты еще не были проверены независимыми источниками,. В городских условиях сильные ветра сдерживаются высокими зданиями и другими препятствиями, а компьютерное моделирование может показывать разные результаты симуляций из-за некорректных вводных.

Тем не менее дизайнер утверждает, что его изобретение будет эффективно работать на крупных коммерческих зданиях, таких как торговые центры и супермаркеты - даже внутри застроенных и перенаселенных городов. Обычные ветряные турбины занимают много пространства, могут быть шумными и портить городские ландшафты. Настенные же турбины могут оказаться приемлемым компромиссом.

Более того, такие ветроустановки с алюминиевыми пластинами могут также обрамлять дороги и автомагистрали, используя движения потоков воздуха, генерируемого трафиком.

В настоящее время разработчик ведет переговоры с несколькими производителями, чтобы вывести свой прототип на рынок. В сочетании с солнечными батареями такие стены из мини-ветряков могут значительно снизить углеродный след города.

Источник: elektrovesti.net

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