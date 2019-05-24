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Дизайнеры создали матрас в виде гроба
Это надувное средство, созданное дизайнерами Эндрю Гринбаумом и Яном Фелто, похоже на плавающий розовый гроб
Два дизайнера сотрудничают в дуэте под названием Pom Pom, пишут росСМИ.
Своей задачей они ставят создание брэнда, который может существовать между миром искусства и бизнесом.
Вот как сами авторы описывают своё необычное розовое плавсредство: «Если вы достаточно храбры, чтобы плавать в открытом море или океане, то можете превратить его в настоящий гроб».
Источник: ukrainianwall.com
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