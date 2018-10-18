Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 04:34
Просмотров: 28

Для любителей болтать ногами придумали специальный стул

Для любителей болтать ногами придумали специальный стул

Китайский дизайнер Юминг Ху разработал коллекцию необычных стульев. Каждый стул в этой коллекции предназначен для людей с теми или иными особенностями и привычками. На одних стульях удобно потягиваться, на других – болтать ногами, на третьих, для любителей вертеть что-то в руках, приделаны специальные элементы, которые можно крутить.

Перед тем, как сделать свою коллекцию, дизайнер изучал «сидячее» поведение людей – проанализировав его, он и снабдил каждый стул определенными особенностями. Всего в коллекции шесть стульев разных типов и все они отличаются от того, каким мы привыкли видеть стул – там, например, нет спинок в привычном нам понимании, но зато есть педали или металлические подлокотники.

Новинка уже была представлена на неделе дизайна в Пекине, а в ближайшее время ярко раскрашенные стулья появятся в самых разных точках города.

Источник:http://aspekty.net

Новости портала « Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мебель

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 