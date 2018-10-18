Для любителей болтать ногами придумали специальный стул

Китайский дизайнер Юминг Ху разработал коллекцию необычных стульев. Каждый стул в этой коллекции предназначен для людей с теми или иными особенностями и привычками. На одних стульях удобно потягиваться, на других – болтать ногами, на третьих, для любителей вертеть что-то в руках, приделаны специальные элементы, которые можно крутить.

Перед тем, как сделать свою коллекцию, дизайнер изучал «сидячее» поведение людей – проанализировав его, он и снабдил каждый стул определенными особенностями. Всего в коллекции шесть стульев разных типов и все они отличаются от того, каким мы привыкли видеть стул – там, например, нет спинок в привычном нам понимании, но зато есть педали или металлические подлокотники.

Новинка уже была представлена на неделе дизайна в Пекине, а в ближайшее время ярко раскрашенные стулья появятся в самых разных точках города.

Источник:http://aspekty.net

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