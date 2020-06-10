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Довше літо і коротша зима - нові реалії нашого клімату

Довше літо і коротша зима - нові реалії нашого клімату

Аналіз тенденцій змін клімату показує, що глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою, пише у матеріалі для Washington Post дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер.

Науковець ділиться результатами власного дослідження, які демонструють, що кількість днів з високою температурою протягом останніх 30 років збільшилася, а з низькою - навпаки.

Бреттшнайдер дійшов такого висновку, аналізуючи дані тридцятирічних циклів: 1960-1989 та 1990-2019 років.

Так, у США та Канаді літо тепер триває в середньому на тиждень довше.

Закономірність така - що ближче до океану, тим довше тримаються високі температури. Це цілком логічно, з огляду на те, що океани стали суттєво теплішими за останній час і мають значний вплив на клімат, наголошує дослідник.

Спостерігається і так званий "острівний ефект міської спеки" - температура повітря у містах та передмістях вища, ніж у міжміському просторі.

Це пов'язано з дорожним покриттям - асфальт та бетон утримують високі температури.

Що з зимою?

Довше літо і коротша зима - нові реалії нашого клімату

Щодо зими, то ці зміни ще більш помітні, пише Бреттшнайдер.

Холодні дні у США та Канаді, наприклад, в останні 30 років тривають у середньому на 15 днів менше, ніж у попередній тридцятирічний період.

Такі зміни ведуть до цілком реальних практичних наслідків.

Зокрема створюють загрозу для біологічних видів, вразливих від спек.

Новий клімат може спричиняти засуху у певних регіонах та тягнути за собою збільшення видатків на систему охолодження у містах.

Та з іншого боку, подовження літнього сезону створює додаткові можливості для тих, хто працює в сфері туризму та рекреації.

Водночас страждає бізнес, пов'язаний із зимовими видами спорту, а також створюється додаткова загроза лісових пожеж.

Позитив - зменшення видатків на опалення у дні з екстремально низькими температурами.

Итсочник: bbc.com

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Темы: погода

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