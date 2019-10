Дразнилки и считалки: английский сленг для самых маленьких

Помните, как на детской площадке каждое действие сопровождалось рифмовкой: от начала игры до взаимных подколов? Все эти «вышел месяц из тумана» и «жадина-говядина». Так происходит не только в России: дети в англоязычных странах тоже считаются перед игрой, дразнятся и декламируют стишки. Преподаватели AllRight.com сделали подборку популярных рифмовок и дразнилок на английском, которые можно использовать в изучении языка.

Считалки

Чтобы разделить детей на команды перед игрой или выбрать водящего, дети во всём мире пользуются считалочками. Большинство считалок содержат несуществующие слова, как наши «эники-беники».

Eeny, meeny, miny, moe,

Catch a tiger by the toe.

If he hollers, let him go,

Eeny, meeny, miny, moe.

Самая знаменитая считалка с разными вариантами. Кого только не ловили за палец: и тигра, и малыша (baby), и любого из игроков с именем, подходящим по количеству слогов — Jenny, например. Реакций у пойманного тоже может быть несколько: он вопит (holler), кричит (scream), визжит (squeal) или делает что-нибудь ещё, в зависимости от фантазии считающего.

Tinker, tailor, soldier, sailor,

Rich man, poor man, beggar man, thief.

Почти что русское «на золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич» и далее по тексту. В английском варианте монархов заменяет богач и присутствует портной (tailor). Водит же тот, кто попадает на слово thief — «вор».

One, two, three, four, five,

Once I caught a fish alive,

Six, seven, eight, nine, ten,

Then I let it go again.

Ещё одна классическая считалка на «раз-два-три-четыре-пять», аналог нашего зайчика, который вышел погулять, разве что здесь ловят рыбу и отпускают её обратно. Кстати, рыба появилась позже: изначально в рифмовке тоже был заяц.

Дразнилки

Малыши любят подначивать друзей по детской площадке, и на такие стишки не принято обижаться — но лучше знать, как ответить на дразнилку.

Liar, liar!

Pants on fire!

Забавная рифмовка, изобличающая того, кто соврал и попался. В русском языке обычно горит шапка на воре, а английский сленг говорит, что горят штаны на том, кто соврал.

На неё можно ответить, чтобы оградить себя от обвинений во вранье: «If I’m lying, I’m flying!»

Guess what?

Chicken snot!

Guess why?

Chicken pie!

Если каждую новость начинать с «guess what?» — аналога нашего «знаешь что?», то можно наткнуться на популярную дразнилку. Chicken snot буквально переводится как «куриный насморк», а chicken pie — ответ на вопрос why? — «куриный пирог». В русском языке есть аналог: «Почему? Потому, что кончается на У».

Up high,

On the side,

On the other side,

Down low… TOO SLOW!

Если вы не отличаетесь скоростью реакции, то не удивляйтесь, если вас попросят «дать пять» и уберут руку в последний момент со словами too slow — «слишком медленно».

Silence in the courtroom! The monkey wants to speak.

Whoever speaks now is the monkey for a week.

Чтобы не стать «обезьянкой на неделю», после этой рифмовки лучше замолчать. В России для этого есть свой стишок: «Кошка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, тот и съест».

First's the worst

Second's the best

Third's the one with the hairy chest

Fourth's the golden eagle!

Аналог русского «первый смелый, второй — герой, третий — шапочка с дырой» — правда, в другой вариации: здесь первый хуже всех, второй остаётся молодцом, третий получает волосатую грудь, а четвёртый буквально золотой орёл. В зависимости от того, какое место в дворовой игре занял тот, кто декламирует стишок, описания меняются.

— See you later, alligator.

— In a while, crocodile.

Специальная фраза, чтобы попрощаться с другом и ненавязчиво назвать его аллигатором. Правда, в ответ чаще всего называют крокодилом, но кого волнуют такие мелочи?

(Name) and (name) sitting in a tree,

K- I- S- S- I- N- G.

First comes love,

Then comes marriage;

Then comes (name) with a baby carriage.

Не обошли стороной и проявления первой детской привязанности. Мы бы сказали: «Тили-тили-тесто, жених и невеста», а здесь заходят издалека: сначала посиделки на дереве и поцелуйчики, потом любовь и свадьба, а потом и ребёнок в коляске — отличный повод приплести кого-нибудь третьего.

I see London, I see France

I see underpants!

Если задралось платье или сползли шорты, это обязательно кто-то заметит и выкрикнет рифмовку о том, кому и что видно. В русском языке есть ответ на это — «Кому видно, тому стыдно», а вот в английском ответа не нашлось.

Как отвечать на дразнилки?

Twinkle twinkle little star, how I wish you to be far. Классическая детская песенка про сияющую звездочку внезапно заканчивается дразнилкой. Отличный способ отвязаться от назойливых обзывательств.

Shut your gob/trap/cakehole. Мы также говорим «закрой варежку», если кто-то обзывается, но нужно иметь в виду, что это уже будет считаться грубостью. Правда, в английском предлагается закрыть рот (gob), ловушку (trap), или «отверстие для торта» (cakehole).

I’m rubber, you’re glue. Your words bounce off me and stick to you. «Кто обзывается, тот сам так называется», но по-английски. Буквально фраза означает «Я резина, а ты клей. Твои слова отскочат от меня и прилепятся к тебе». Очень часто употребляется только первая часть фразы — «I’m rubber, you’re glue», потому что конец рифмовки всем известен.

Up your nose with a rubber hose. Эту рифмовку можно использовать, чтобы ответить на обидную фразу, например:

— Can I have some of your pizza? (Можно мне кусочек твоей пиццы?)

— No. (Нет.)

— Well, up your nose with a rubber hose, then.

«Ну и чёрт с тобой», сказали бы мы на русском. А если перевести «up your nose with a rubber hose» буквально — «ну и в нос тебе шлангом».

Источник: mel.fm

